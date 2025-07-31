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 | Hüseyin Bahcivan

Arsenal Tottenham maçı nereden izlenir, saat kaçta? Hazırlık maçının hangi kanalda yayınlanacağı belli oldu

Arsenal - Tottenham maçı nereden canlı izlenir belli oldu. Hazırlık maçı kapsamında oynanacak olan mücadelenin başlamasına saatler kaldı. Taraftarlar tarafından Arsenal - Tottenham maçı hangi kanalda yayınlanacağı merak ediliyor. Arsenal - Tottenham maç kadrosu, muhtemel ilk 11'leri belli oldu.

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Arsenal Tottenham maçı nereden izlenir, saat kaçta? Hazırlık maçının hangi kanalda yayınlanacağı belli oldu
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
31.07.2025
saat ikonu 11:50
|
GÜNCELLEME:
31.07.2025
saat ikonu 11:50

İngiltere ekiplerinin yeni sezon hazırlıkları son sürat devam ediyor. Bugün (31 Temmuz 2025 Perşembe) ile kapsamında 'da karşı karşıya gelecek.

İki köklü takım tarihleri boyunca toplam 197 resmi maçta karşı karşıya geldi. Bu karşılaşmaların 84'ünü Arsenal, 61'ini Tottenham kazanırken, 52 maç ise beraberlik ile sonuçlandı. Son oynanan 5 karşılaşmada ise Arsenal'ın 4 galibiyet ile üstünlüğü bulunuyor.

Futbolseverler tarafından heyecanla beklenen Arsenal - Tottenham maçı nereden izlenir, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacağı merak ediliyor.

Arsenal Tottenham maçı nereden izlenir, saat kaçta? Hazırlık maçının hangi kanalda yayınlanacağı belli oldu

ARSENAL - TOTTENHAM MAÇI NEREDEN CANLI İZLENİR?

Hong Kong'da bulunan Kai Tak Sports Park'ta oynanacak olan Arsenal - Tottenham hazırlık maçı ekranlarından yayınlanacak.

Karşılaşmada Arsenal'ın yeni transferlerinden Viktor Gyökeres'in oynayıp oynamayacağı ise belirsizliğini koruyor.

Arsenal Tottenham maçı nereden izlenir, saat kaçta? Hazırlık maçının hangi kanalda yayınlanacağı belli oldu

ARSENAL TOTTENHAM MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Hazırlık maçları kapsamında oynanan Arsenal - Tottenham karşılaşması açıklanan bilgilere göre bugün saat 14.30'da başlayacak.

Arsenal Tottenham maçı nereden izlenir, saat kaçta? Hazırlık maçının hangi kanalda yayınlanacağı belli oldu

ARSENAL - TOTTENHAM MAÇ KADROSU, MUHTEMEL İLK 11

Arsenal'de karşılaşma öncesi Gabriel Jesus ve Riccardo Calafiori'nin sakatlığı bulunuyor. İki futbolcu da karşılaşmada forma giymeyecek.

Tottenham tarafında ise Radu Draguşin ve Kevin Danso yaşadığı sakatlıklar nedeniyle karşılaşmada oynamayacaklar.

Karşılaşmanın muhtemel ilk 11'lerinin ise şöyle olması bekleniyor:

Arsenal: Kepa; White, Saliba, Mosquera, Zinchenko; Nwaneri, Zubimendi, Rice; Saka, Havertz, Martinelli

Tottenham: Vicario; Porro, Romero, Van de Ven, Spence; Maddison, Bentancur, Sarr; Kudus, Solanke, Son

Arsenal Tottenham maçı nereden izlenir, saat kaçta? Hazırlık maçının hangi kanalda yayınlanacağı belli oldu

ARSENAL - TOTTENHAM HANGİ KANALDA?

Arsenal - Tottenham hazırlık maçı açıklanan bilgilere göre TRT Spor ekranlarından şifresiz olarak yayınlanacak.

ETİKETLER
#premier lig
#tottenham
#arsenal
#trt spor
#Hong Kong
#hazırlık maçı
#Aktüel
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