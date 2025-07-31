Arsenal Tottenham maçı nereden izlenir, saat kaçta? Hazırlık maçının hangi kanalda yayınlanacağı belli oldu

İngiltere Premier Lig ekiplerinin yeni sezon hazırlıkları son sürat devam ediyor. Bugün (31 Temmuz 2025 Perşembe) Arsenal ile Tottenham hazırlık maçı kapsamında Hong Kong'da karşı karşıya gelecek.

İki köklü takım tarihleri boyunca toplam 197 resmi maçta karşı karşıya geldi. Bu karşılaşmaların 84'ünü Arsenal, 61'ini Tottenham kazanırken, 52 maç ise beraberlik ile sonuçlandı. Son oynanan 5 karşılaşmada ise Arsenal'ın 4 galibiyet ile üstünlüğü bulunuyor.

Futbolseverler tarafından heyecanla beklenen Arsenal - Tottenham maçı nereden izlenir, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacağı merak ediliyor.

ARSENAL - TOTTENHAM MAÇI NEREDEN CANLI İZLENİR?

Hong Kong'da bulunan Kai Tak Sports Park'ta oynanacak olan Arsenal - Tottenham hazırlık maçı TRT Spor ekranlarından yayınlanacak.

Karşılaşmada Arsenal'ın yeni transferlerinden Viktor Gyökeres'in oynayıp oynamayacağı ise belirsizliğini koruyor.

ARSENAL TOTTENHAM MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Hazırlık maçları kapsamında oynanan Arsenal - Tottenham karşılaşması açıklanan bilgilere göre bugün saat 14.30'da başlayacak.

ARSENAL - TOTTENHAM MAÇ KADROSU, MUHTEMEL İLK 11

Arsenal'de karşılaşma öncesi Gabriel Jesus ve Riccardo Calafiori'nin sakatlığı bulunuyor. İki futbolcu da karşılaşmada forma giymeyecek.

Tottenham tarafında ise Radu Draguşin ve Kevin Danso yaşadığı sakatlıklar nedeniyle karşılaşmada oynamayacaklar.

Karşılaşmanın muhtemel ilk 11'lerinin ise şöyle olması bekleniyor:

Arsenal: Kepa; White, Saliba, Mosquera, Zinchenko; Nwaneri, Zubimendi, Rice; Saka, Havertz, Martinelli

Tottenham: Vicario; Porro, Romero, Van de Ven, Spence; Maddison, Bentancur, Sarr; Kudus, Solanke, Son

ARSENAL - TOTTENHAM HANGİ KANALDA?

Arsenal - Tottenham hazırlık maçı açıklanan bilgilere göre TRT Spor ekranlarından şifresiz olarak yayınlanacak.