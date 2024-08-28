Artan kahverengi kokarcaları için samuray arısı doğaya salınıyor

28 Ağustos 2024 14:38 - Güncelleme : 28 Ağustos 2024 14:40

Kahverengi kokarca mücadelesi için samuray arılarına başvuruldu. Tarım ve Orman Bakanlığının ilgili kuruluşu Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünün açıklamasına göre samuray arıları doğaya salınıyor.

Gündeme gelen samuray arısı hakkında bal yapar mı, zararı var mı soruları aratılırken fotoğrafları da paylaşılıyor.

KAHVERENGİ KOKARCA İLE MÜCADELEDE SAMURAY ARISI

Tarım ürünlerine zarar veren kahverengi kokarcada artışla beraber ve Orman Bakanlığının ilgili kuruluşu Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü çareyi samuray arısında buldu. Yapılan açıklama şöyle oldu:

"Yerel yönetimlerle iş birliği içerisinde popülasyonun yoğun olduğu belirlenen yaklaşık 140 bin ünitede ilaçlama yapılacaktır. Bölge genelinde enstitülerimiz tarafından geliştirilen 300 bin samuray arısı doğaya salınacaktır"

KAHVERENGİ KOKARCA İNSANA ZARAR VERİR Mİ?

Başta fındık olmak üzere tarım ürünlerine zarar veren kahverengi kokarca böceği artmaya devam ediyor. İnsan sağlığı için herhangi bir tehlike olmazken yaz ayının sonlarında ev ve depo gibi kapalı alanlarda barınır.

SAMURAY ARISI ZARARLI MI, BAL YAPAR MI?

Sadece bitkilere zararlı olan kokarca böcekleri ile beslenirken bal arıları veya insanlara zarar bulunmuyor.

Böceklere karşı bir süredir kullanılan arılar 3 cm boyutunda olan bazı bal arılarına zarar verebilir.