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 | Erdem Avsar

Arthur Melo kimdir piyasa değeri ne kadar? Beşiktaş’tan Juventus hamlesi

Gedson’un ayrılığı sonrası Beşiktaş, Juventus'tan Arthur Melo'yu gündemine aldı. İtalyanların Melo'yu satmaya sıcak baktığı belirtiliyor.

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Arthur Melo kimdir piyasa değeri ne kadar? Beşiktaş’tan Juventus hamlesi
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
29.07.2025
saat ikonu 22:25
|
GÜNCELLEME:
29.07.2025
saat ikonu 22:32

Gelecek sezon daha güçlü bir kadro kurmak için çalışmalara devam eden ’ta çalışmaları devam ederken yeni isimler de gündeme geliyor.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre Siyah beyazlı ekip, forması giyen Brezilyalı oyuncu Arthur Melo'nun peşinde.

Gedson’dan boşalan bölgeye etkili bir transfer yapmak isteyen kulübün, İtalyan ekibinden tecrübeli oyuncu hakkında bilgi aldığı iddia ediliyor.

Beşiktaş’ın oyuncuyla da temas kurduğu belirtiliyor.

Arthur Melo kimdir piyasa değeri ne kadar? Beşiktaş’tan Juventus hamlesi

ARTHUR MELO KİMDİR PİYASA DEĞERİ NE KADAR?

Arthur Henrique Ramos de Oliveira Melo, sıklıkla bilinen adıyla Arthur Melo, Ağustos 1996’da, Goiânia, ’da doğdu.

2020’den beri Juventus’ta olan ve 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan oyuncu geçen sezonu İspanyol ekibi Girona’da forma giydi.

Arthur Melo’nun güncel piyasa değeri 5 milyon euro civarında.

ETİKETLER
#transfer
#beşiktaş
#brezilya
#juventus
#Arthur Melo
#Aktüel
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