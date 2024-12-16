Artvin'de bugün okullar tatil mi? İşte okulların tatil edildiği ilçeler

16 Aralık 2024 08:25 - Güncelleme : 16 Aralık 2024 08:28

Yurdun büyük bir bölümünde etkili olan yoğun sağanak ve kar yağışının ardından 4 ilde okullar tatil edildi. Artvin’de kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle bugün okulların tatil olup olmadığı araştırılıyor.

Artvin’de etkili olan sağanak kar yağışı nedeniyle “Bugün okullar tatil mi?” sorusu öğrenci ve öğretmenlerin gündeminde yer alıyor. Kaymakamlıktan yapılan açıklama ile Artvin’in iki ilçesinde okullar tatil edildi.

ARTVİN’DE BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ?

Şavşat​ Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçede yoğun yağış ve buzlanma nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanabileceğine işaret edilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Öğrencilerimizin güvenliği için oluşabilecek riskler nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile halk eğitim merkezinde 16 Aralık Pazartesi günü eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir."

Yusufeli​ Kaymakamlığı da ilçede devam eden olumsuz hava koşulları sonucunda ulaşımda yaşanabilecek aksamalar nedeniyle bugün ilk ve orta dereceli okullar ile halk eğitim merkezinde eğitim öğretime ara verildiğini açıkladı.

Her iki ilçede kamu kurumlarında görev yapan hamile ve engelli personelin de aynı tarihte izinli sayılacağı kaydedildi.

ARTVİN’İN HANGİ İLÇELERİNDE OKULLAR TATİL EDİLDİ?

Artvin​ Kaymakamlıklarından yapılan açıklamalarla birlikte Şavşat ve Yusufeli ilçelerinde okullar tatil edildi.