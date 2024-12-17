Artvin'de yarın okullar tatil mi 18 Aralık? MGM verilerine göre kar yağışı sürüyor

17 Aralık 2024 10:18 - Güncelleme : 17 Aralık 2024 10:27

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre gün içinde kar yağışı olup olmayacağını öğrenebiliyoruz. 17 Aralık Salı günü Artvin'de etkili olmaya devam eden kar yağışı sonrasında öğrencilerin gözü okulların tatil durumuna çevrildi.

Ülke genelinde sıcaklıkların düşmesiyle beraber kar​ yağışı etkili olmaya devam ediyor. Artvin​'in bazı ilçelerinde okullara 1 gün ara verildi.

Öğrenciler ise 18 Aralık yarının durumunu şimdiden araştırmaya başladı. Valilikler olumsuz hava koşullarının olması halinde okulları tatil​ ediyor.

YARIN ARTVİN'DE OKULLAR​ TATİL Mİ 18 ARALIK ÇARŞAMBA?

17 Aralık günü Artvin Merkez ilçe ve bağlı köyler ile Şavşat ve Murgul ilçelerinde okullarda eğitime ara verilmişti. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre Artvin'de kar yağışı devam ederken yarın okulların tatil olup olmayacağı henüz netleşmedi.

Olumsuz hava koşullarının akşam saatlerinde devam etmesi halinde valilikten gelecek olan karar ile okullara 1 gün ara verilebilir. Gelişmeleri haberimizden takip edebilirsiniz.

Artvin Valiliği tarafından dün yapılan duyuru şöyle oldu:

"Meteoroloji İl Müdürlüğünden alınan değerlendirmelere göre il genelinde devam eden kar yağışına ilaveten don ve aşırı buzlanma beklenmektedir.

Bu nedenle ulaşımda yaşanabilecek aksamalar ve öğrencilerimizin güvenliği için oluşabilecek riskler dikkate alınarak Merkez ilçe ve bağlı köyler ile Şavşat ve Murgul ilçelerindeki ilk ve orta dereceli okullar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile halk eğitimi merkezlerinde eğitim öğretime, Borçka ilçesinde ise taşımalı eğitime 17 Aralık Salı günü 1 (bir) gün süreyle ara verilmiştir.

Aynı zamanda Merkez, Şavşat ve Murgul ilçelerinde kamu kurumlarında görev yapan hamile ve engelli personel de aynı tarihte idari izinli sayılacaktır."

ARTVİN KAR YAĞACAK MI 17-18 ARALIK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verileri aracılığıyla gün için hava durumumun nasıl olacağını öğrenebiliyoruz. Verilere göre bugün ülkemizin doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Artvin ve Ardahan çevreleri ile Rize'nin doğusunun yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçmesi bekleniyor.

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunuyor.

Artvin'de günün hava durumuna bakıldığında 09.00 ile 12.00 aralığında kar yağışı devam ederken sıcaklıklar 1 derece ile 2 derece aralığında seyir edecek. Kar yağışı öğlen saatlerinde de devam ederken 18.00 sonrasında sıcaklıklar -1 dereceye düşecek.

Artvin'de bu gece kar yağışı sürecek ve sıcaklıklar -2 dereceye kadar düşecek.