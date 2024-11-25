Aselsan temettü nakit kar payı hak kullanım ve ödeme tarihi duyuruldu

25 Kasım 2024 10:16 - Güncelleme : 25 Kasım 2024 11:06

Borsa İstanbul tarafından bugün Kamuyu Aydınlatma Platformu’na temettü veren 2 hisse için fiyat düzeltmesi açıklaması yapıldı. Aselsan ve SDT Uzay ve Savunma temettü ödeme tarihleri yatırımcının dikkatini çekerken nakit kar payı hak kullanım tarihi de duyuruldu.

Binlerce yatırımcının gündeminde yer alan Aselsan​ ve SDT temettü​ ödemelerinin ne zaman olacağı netleşti.

Aselsan pay başına brüt 0,1118421 TL dağıtım yaparken temettü vereceği tarih yatırımcı tarafından merak edildi. Borsa İstanbul tarafından yapılan açıklamaya göre 2 hisse için fiyat düzeltmesi yapıldı.

ASELSAN TEMETTÜ NE ZAMAN HESAPLARA GEÇECEK?

Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ASELS) temettüsünde fiyat değişimine gidildi. Aselsan pay başına brüt 0,1118421 TL, net 0,1006578 TL temettü dağıtımı yapacağını duyurmuştu.

Nakit kar payı hak kullanım tarihi 25 Kasım, ödeme tarihi ise 27 Kasım oldu. Temettü nakit ödemleri T+2 gününde olmasından dolayı 27 Kasım günü yatırımcının hesabına geçecek.

ASELSAN TEMETTÜ FİYAT DÜZELTMESİ 2024

Bugün yapılan duyuruya göre ASELS.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,1118421 TL Teorik Fiyat: 68,388 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.) oldu.

SDT Uzay için olan değişim ise şöyle duyuruldu:

SDTTR.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,8417594 TL Teorik Fiyat: 232,358 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)

SDT TEMETTÜ ÖDEME TARİHİ NE ZAMAN YATACAK?

SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri temettüsü 3 taksit halinde pay başına brüt 2,2446917 TL, net 2,0202224 TL temettü açıklamıştı. 2. taksit olarak net 0,7575834 TL kar payı dağıtımı şeklinde olacak.

Nakit kar payı hak kullanım tarihi 25 Kasım olurken ödeme tarihi 27 Kasım olacak. Binlerce yatırımcı ödemelerin hesaplara geçeceği tarihi bekliyor.