Asgari ücret 2. toplantısı ne zaman? Asgari ücret açıklaması ve asgari ücret zammı merak ediliyor

10 Aralık 2024 17:35 - Güncelleme : 10 Aralık 2024 17:39

Milyonlarca çalışanın merakla beklediği 2025 asgari ücret belirleme süreci, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın öncülüğünde başladı. 2. Toplantının yapılacağı tarih ve asgari ücret zammı merak ediliyor.

Asgari ücret kaç toplantıda belli olur? Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor

Asgari ücret kaç toplantıda belli olur? Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor

Asgari ücret zam pazarlıklarında ilk toplantı sona erdi! İkinci toplantı tarihi belli oldu

Asgari ücret zam pazarlıklarında ilk toplantı sona erdi! İkinci toplantı tarihi belli oldu

Doğrudan 7 milyondan fazla çalışanı, dolaylı olarak ise toplumun tamamını ilgilendiren yeni asgari ücret​ rakamıyla ilgili süreç bugün gerçekleştirilen ilk toplantıyla başladı.

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu​ 2025 asgari ücret zam oranını belirleyecek.

ASGARİ ÜCRET 2. TOPLANTISI NE ZAMAN?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2. toplantısı 16 Aralık'ta yapılacak.

Öte yandan 3. toplantı tarihinin ise önümüzdeki hafta yapılacak toplantının ardından açıklanması bekleniyor.

ASGARİ ÜCRETE NE KADAR ZAM YAPILACAK?

Asgari ücrete yüzde 25​ oranında zam yapılırsa 17 bin 2 lira olan asgari ücret 2025’te 21 bin 252 liraya çıkacak.

Toplantıların ardından asgari ücrete yüzde 30 oranında zam yapılması halinde ise 2025 yılında ödenecek yeni ücret 22 bin 102 lira,

Yüzde 35 oranında zam yapılırsa ise 22 bin 952 lira olacak.