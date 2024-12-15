Asgari ücret 2025 belli oldu mu? Asgari ücret ikinci toplantısının ne zaman yapılacağı araştırılıyor

15 Aralık 2024 23:54 - Güncelleme : 16 Aralık 2024 00:23

2025 yılında verilecek asgari ücret için yapılan ilk toplantı geçen hafta gerçekleştirildi. İlk toplantının ardından ikinci toplantının yapılacağı tarih merak ediliyor.

En düşük emekli maaşı ne zaman zamlanacak? Takvim ve taban tutar belli oldu

En düşük emekli maaşı ne zaman zamlanacak? Takvim ve taban tutar belli oldu

Asgari Ücret​ Tespit Komisyonu, asgari ücretin belirlenmesi için ilk toplantısını 10 Aralık’ta yaptı.

Sıradaki toplantının yapılacağı tarih ise gündem oldu.

ASGARİ ÜCRET İKİNCİ TOPLANTISI NE ZAMAN?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu​, asgari ücret ikinci toplantısı 16 Aralık 2024 yani yarın saat 14:00'de başlayacak.

Asgari ücretin genelde 3 ya da 4. toplantıda netleşmesi beklenir.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

2025’te verilecek asgari ücret için yüzde 30 ile yüzde 40 arasında bir zam yapılması bekleniyor.

Bu oranlarda zam yapılırsa asgari ücretin 22.102 TL ile 23.802 TL arası bir bantta olacağı tahmin ediliyor.