Asgari ücret 3. toplantı ne zaman yapılacak? İkinci görüşme sona erdi

16 Aralık 2024 15:41 - Güncelleme : 16 Aralık 2024 15:43

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliği yaptığı asgari ücret görüşmelerinde gelişmeler devam ediyor. İlk toplantı 10 Aralık, ikinci toplantı bugün gerçekleşti. Milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alan asgari ücret görüşmenin bir sonraki tarihi merak edildi.

Asgari ücret zammı için kritik ikinci toplantı sona erdi! Son randevudan da rakam çıkmadı

Asgari ücret zammı için kritik ikinci toplantı sona erdi! Son randevudan da rakam çıkmadı

Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren Asgari Ücret​ Tespit Komisyonu toplantısının 2.si bugün gerçekleşti.

10 Aralık'ta gerçekleşen görüşmede de rakam konuşulmamıştı.

ASGARİ ÜCRET 3. TOPLANTI NE ZAMAN YAPILACAK?

2025​ yılında milyonlarca vatandaşa verilecek olan asgari ücretin ne kadar olacağına dair yapılan görüşmelerin ikincisi sonlandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda gerçekleşen toplantı 14.30'da başlamıştı. 16 Aralık Pazartesi günü yapılan görüşmenin devamı için şu an için tarih verilmedi.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI BELLİ OLDU MU?

TÜİK’in hesapladığı enflasyon rakamlarının ele alındığı görüşmede henüz rakam çıkmadı. Asgari ücretin miktarı genel olarak 3. toplantı sonrasında belli oluyor.