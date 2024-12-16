Tgrt Haber
Haberler>Aktüel>Asgari ücret 3. toplantı ne zaman yapılacak? İkinci görüşme sona erdi

Asgari ücret 3. toplantı ne zaman yapılacak? İkinci görüşme sona erdi

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
16 Aralık 2024 15:41 - Güncelleme : 16 Aralık 2024 15:43
Asgari ücret 3. toplantı ne zaman yapılacak? İkinci görüşme sona erdi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliği yaptığı asgari ücret görüşmelerinde gelişmeler devam ediyor. İlk toplantı 10 Aralık, ikinci toplantı bugün gerçekleşti. Milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alan asgari ücret görüşmenin bir sonraki tarihi merak edildi.

Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren Asgari Ücret​ Tespit Komisyonu toplantısının 2.si bugün gerçekleşti.

10 Aralık'ta gerçekleşen görüşmede de rakam konuşulmamıştı. 

ASGARİ ÜCRET 3. TOPLANTI NE ZAMAN YAPILACAK?

2025​ yılında milyonlarca vatandaşa verilecek olan asgari ücretin ne kadar olacağına dair yapılan görüşmelerin ikincisi sonlandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda gerçekleşen toplantı 14.30'da başlamıştı. 16 Aralık Pazartesi günü yapılan görüşmenin devamı için şu an için tarih verilmedi.

Asgari ücret 3. toplantı ne zaman yapılacak? İkinci görüşme sona erdi - 1. Resim

ASGARİ ÜCRET ZAMMI BELLİ OLDU MU?

TÜİK’in hesapladığı enflasyon rakamlarının ele alındığı görüşmede henüz rakam çıkmadı. Asgari ücretin miktarı genel olarak 3. toplantı sonrasında belli oluyor. 

İlgili Haberler

Kaynak: TGRT Haber
asgari ücrettürkiyeasgari ücret tespit komisyonu2025

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...