Asgari ücret 3. toplantısı ne zaman 2024? Tarih netleşti

17 Aralık 2024 17:11 - Güncelleme : 17 Aralık 2024 17:17

Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren asgari ücrette görüşmeler sürüyor. 10 Aralık ve 16 Aralık'ta gerçekleşen toplantılar sonrasında gözler 3. toplantıya çevrilmişti. Bugün asgari ücret görüşmesinin tarihi belli oldu.

Tüm Türkiye​'nin gündeminde yer alan asgari ücretin belirleneceği toplantının 3.sünün tarihi duyuruldu. İlk görüşme 10 Aralık'ta yapılmıştı ve rakam konuşulmamıştı.

ASGARİ ÜCRET​ 3. TOPLANTI​ NE ZAMAN YAPILACAK?

Türkiye'de milyonlarca kişiyi ilgilendiren asgari ücret toplantısında yeni tarih belli oldu. 10 Aralık ve 16 Aralık'ta gerçekleşen 2 toplantıda rakam konuşulmamıştı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda gerçekleşecek olan görüşme 19 Aralık günü 11.30'da başlayacak.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE KADAR OLACAK 2024?

2025 yılında vatandaşlara verilecek olan asgari ücret için görüşmeler sürüyor. Genel olarak rakam 3. toplantı sonrasında belli oluyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, asgari ücret ile ilgili "Vatandaşlarımız müsterih olsun. Birçok alanda enflasyonda hissedilebilir yavaşlama başladı. Asgari ücret muhtemelen enflasyonun üzerinde seyredecek. Çalışanlarımızı, emeklileri enflasyona ezdirmedik, ezdirmeyeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

ASGARİ ÜCRET %30,35,40,45 ZAM GELİRSE NE KADAR OLUR?

2025 yılında verilecek olan asgari ücrette zam senaryoları şöyle:

%20 zam: 20.402,40 TL

%25 zam: 21.252,50 TL

%30 zam: 22.102,60 TL

%35 zam: 22.952,70 TL

%40 zam: 23.802,80 TL

%45 zam: 24.652,90 TL

%50 zam: 25.503 TL