Asgari ücret ara zam olacak mı 2025? Vatandaşın gözü gelecek olan açıklamaya çevrildi

25 Aralık 2024 09:56 - Güncelleme : 25 Aralık 2024 10:20

Türkiye'nin gündeminde yer alan asgari ücret zammı belli oldu. %30 oranda zamla beraber asgari ücret 2025 yılında 22 bin 104 TL olarak hesaplara geçecek. Vatandaş ise tekrar artacak mı merak ederken açıklama gelmesini bekliyor.

Yıllara göre asgari ücret miktarları gündemde! 2002,2003 ve 2004’te asgari ücret ne kadardı?

Yıllara göre asgari ücret miktarları gündemde! 2002,2003 ve 2004’te asgari ücret ne kadardı?

24 Aralık günü akşamı asgari ücrette sona gelindi. Gelen %30'luk zamla beraber 2025​ yılında geçerli olacak olan asgari ücret​ miktarı belli oldu.

Milyonlarca vatandaş ise 2025 yılında asgari ücrete ara zam​ olacak mı merak ediyordu. Şu an için ara zamla ilgili bir açıklama yapılmadı.

ASGARİ ÜCRET ARA ZAM​ OLACAK MI 2025?

Dün akşam belirlenen asgari ücret zammı sonrasında gözler ara zamma çevrildi. %30 zam sonrasında miktar 22 bin 104 TL'ye ulaştı.

Şu an için ara zamla ilgili herhangi bir açıklama bulunmazken önümüzdeki günlerde konuyla ilişkin bir açıklama gelebilir. 2024 yılında asgari ücrete ara zam uygulanmamıştı.

Normalde asgari ücrete ara zam uygulanmazken 2022 - 2023 senelerinin temmuz ayında ara zam uygulanmıştı. Yıllara göre asgari ücret miktarları şöyle:

2020: 2 bin 324 lira

2021: 2 bin 825 lira

2022 Ocak: 4 bin 253 lira

2022 Temmuz: 5 bin 500 lira

2023 Ocak: 8 bin 506 lira

2023 Temmuz: 11 bin 402 lira

2024 Ocak: 17 bin 2 lira

2025 Ocak: 22 bin 104 lira