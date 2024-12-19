Asgari ücret belli oldu mu? 3. toplantı bugün başladı

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber

19 Aralık 2024 12:04 - Güncelleme : 19 Aralık 2024 12:09

Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2025 yılında alınacak olan ücretin zam miktarını görüşmeye devam ediyor. 10 ve 16 Aralık tarihlerinde yapılan görüşmeler sonrası rakamın duyurulacağı saat bekleniyor.

Tüm Türkiye​'nin gündeminde yer alan asgari ücrette görüşmeler sürüyor. İşçi​, işveren​ ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret​ Tespit Komisyonu bugün toplandı. İlk iki toplantıda sonuç çıkmamıştı. ASGARİ ÜCRET BUGÜN BELLİ OLACAK MI? Türkiye'nin gündeminde yer alan asgari ücret genelde 3 toplantı sonrasında belli oluyor. 19 Aralık Perşembe günü komisyon yeniden bir araya geldi. Toplantı sonrasında yapılacak olan açıklama bekleniyor. ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE KADAR OLDU 2024 SON DAKİKA? 2025 senesinde alınacak olan asgari ücret miktarı için görüşmeler başladı. 19 Aralık günü başlayan toplantı henüz sonlanmadı. Toplantının sonlanmasının ardından bu yıl alınacak olan zam miktarı belli olacak. İhtimaller şöyle: %20 zam: 20.402,40 TL %25 zam: 21.252,50 TL %30 zam: 22.102,60 TL %35 zam: 22.952,70 TL %40 zam: 23.802,80 TL %45 zam: 24.652,90 TL %50 zam: 25.503 TL İlgili Haberler Yeni asgari ücret zam pazarlıkları için son randevu: Masaya ilk kez rakam gelecek! 3. toplantı başladı