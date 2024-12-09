Asgari ücret ilk toplantısı ne zaman, saat kaçta?

09 Aralık 2024 16:24 - Güncelleme : 09 Aralık 2024 16:32

Asgari ücretin belirlenmesi için işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan asgari ücret tespit komisyonu görüşmeleri başlıyor. Vatandaşlar asgari ücret toplantılarından çıkacak kararı merak ediyor.

Kabine gündeminde hangi konular var? Asgari ücrette değerlendirme yapılacak

Kabine gündeminde hangi konular var? Asgari ücrette değerlendirme yapılacak

Asgari ücret zammının belirlenmesi için maraton​ başlıyor.

2025’te verilecek asgari ücret kararı milyonlarca vatandaşı etkileyecek. Hükümet​ kanadından yapılan açıklamalarda vatandaşın enflasyona ezdirilmeyeceği mesajları verilmişti. Çıkacak karar merakla bekleniyor.

Bilindiği gibi asgari ücret rakamı; kıdem tazminatı, işsizlik ödeneği, Genel Sağlık Sigortası primi de dâhil 20'den fazla kalemi ilgilendiriyor.

ASGARİ ÜCRET İLK TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ilk toplantısını 10 Aralık Salı günü (yarın) saat 16:00’da gerçekleştirecek.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğindeki görüşmede, işveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), işçi tarafını ise TÜRK-İŞ temsil edecek.

BAKAN IŞIKHAN ASGARİ ÜCRET İÇİN NE DEDİ?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu öncesi asgari ücretle ilgili bir açıklama yaptı.

Işıkhan açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Asgari ücretliler başta olmak üzere tüm ücretlilerimizin; işçilerimizin, memurlarımızın, sabit gelirlilerimizin ve emeklilerimizin aylıklarının artışlarını, aşırı kar hırsının ve fırsatçıların fahiş fiyatlarına asla ezdirmeyeceğimiz. Hükümetimizin ve bakanlıklarımızın bu konudaki tavrı nettir."

DİSK’İN ASGARİ ÜCRET TALEBİ NE KADAR?

Öte yandan DİSK-AR tarafından yayımlanan asgari ücret araştırmasıyla DİSK’in asgari ücret talebi de belli oldu.

TÜRK-İŞ tarafından yapılan araştırmanın sonuçlarına göre Kasım ayında açlık-yoksulluk sınırı 66 bin 976 TL olarak belirlendi.

Bu veri üzerinden hesaplandığında ise DİSK'in asgari ücret talebi yaklaşık 33 bin 500 TL'ye işaret etti.