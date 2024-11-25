Asgari ücret toplantısı ne zaman? Asgari ücret zammının ne karar olacağı merak edildi

25 Kasım 2024 11:48 - Güncelleme : 25 Kasım 2024 11:52

2025 asgari ücret toplantılarının yapılacağı tarihe dair araştırmalar hız kazandı. Yıl sonu yaklaştıkça milyonlarca çalışan 2025 asgari ücret zammının ne kadar olacağını merak ediyor.

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Yeni asgari ücretin netlik kazanacağı komisyon toplantılarının ilkinin yapılacağı tarih vatandaşların gündeminde yer alıyor. Asgari ücret​ zammının yıl sonu enflasyonuna göre mi yoksa hedef enflasyona göre mi yapılacağı ise merak konusu oldu.

ASGARİ ÜCRET ZAMMINA İLİŞKİN İLK TOPLANTI NE ZAMAN YAPILACAK?

2025 yılında geçerli olacak asgari ücretin belirleneceği zam toplantıları aralık ayında yapılacak. Düzenlenen dört toplantının ardından 2025 asgari ücretin ne kadar olacağı belli olacak.

ASGARİ ÜCRETE NE KADAR ZAM YAPILACAK?

Asgari ücret zammının yıl sonu enflasyonuna göre mi veya hedef enflasyona göre mi yapılacağı henüz netlik kazanmadı.

Ekonomistlerin bir kısmı asgari ücretin zammının yüzde 30'un üzerinde olabileceğini düşünüyor. Özel sektörde ise zam oranının yüzde 20’lerde kalacağı tahminler arasında yer alıyor.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Enflasyon​ hedeflerine göre tahmin edilen yeni asgari ücret tutarları şu şekildedir;

Orta Vadeli Program (OVP) enflasyon hedefine yüzde 41,5'luk zam gelirse asgari ücret 24 bin lirayı aşacak.

OVP'deki 2025 enflasyon hedefi olan yüzde 17,5 oranında zam yapılırsa 19 bin 975 liraya yükselecek.

Merkez Bankası'nın yüzde 38 hedefi oranında artış yapıldığında asgari ücret 23 bin 460 lirayı bulacak.

TCMB'nin 2025 hedefi olan yüzde 14'lük zam yapıldığında 19 bin 380 liraya çıkacak.

2025 üst bandı olan yüzde 21 oranında zam gelirse 20 bin 570 lira olacak.

Asgari ücrete yüzde 30 zam gelirse 22 bin 102 liraya yükselecek.

Yüzde 40 zam yapılırsa yeni asgari ücret 23 bin 802 seviyesine gelecek.

Piyasa beklentileri olan yüzde 45'lik zam oranında ise 24 bin 650 lira olacak.