Asgari ücret toplantısı ne zaman? İlk görüşmenin tarihi verildi

29 Kasım 2024 13:56 - Güncelleme : 29 Kasım 2024 13:59

Milyonlarca kişinin beklediği asgari ücret toplantısı için tarih netleşti. Asgari Ücret Tespit Komisyonu aralık ayında ilk görüşmelere başlarken 2025 yılında ücretin tutarı netleşecek.

Tüm Türkiye'nin gündeminde yer alan 2025 asgari ücret​ sene sonunda netleşiyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonunun ilk toplantısının yapılacağı tarih duyuruldu.

Bakan Işıkhan, toplantının aralık ayında yapılacağını belirtmişti.

ASGARİ ÜCRET TOPLANTISI NE ZAMAN 2024-25?

Bu yıl asgari ücretin kaç TL olacağına dair yapılacak olan görüşmenin ilk toplantısı 10 Aralık'ta olacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan geçtiğimiz günlerde "Süreci geçen seneki gibi yürüteceğiz. Aralık ayının ilk haftası ya da ikinci haftası taraflarla bir araya geleceğiz. Biz hazırız, asgari ücret takvimi belli olunca süreci açıklayacağız. Aralık ayının ilk ya da ikinci haftası taraflarla bir araya geleceğiz" açıklamasını yapmıştı.

ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN HESAPLARA YATACAK?

2025 yılında uygulanacak olan ücret komisyon tarafından yapılacak olan görüşmeler sonrasında belli olacak.

Kararın yasalaşmasının ardından 2025 yılında uygulanmaya başlayacak. Yeni zamlı asgari ücret maaşlarının şubat ayında hesaplarda olması bekleniyor.