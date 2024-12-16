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Asgari ücret toplantısı saat kaçta? 2025 asgari ücret zammı için ikinci toplantı bugün yapılacak

Editör: Şeyda Yılmaz / Kaynak: TGRT Haber
16 Aralık 2024 07:58 - Güncelleme : 16 Aralık 2024 08:02
Asgari ücret toplantısı saat kaçta? 2025 asgari ücret zammı için ikinci toplantı bugün yapılacak

Asgari ücret zammı için beklenen gün geldi. 2025 yılı asgari ücretinin belirlenmesi amacıyla Asgari Ücret Tespit Komisyonu bir kez daha toplanıyor. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşecek olan toplantıda kritik rakamlar masaya yatırılacak.

2025asgari ücretzam​ oranı için kritik toplantılar devam ediyor. Çalışanlar ve işverenler, bu yılki zam oranını büyük bir merakla bekliyor. Asgari ücret zammının yıl sonu enflasyonuna göre mi yoksa hedef enflasyona göre mi belirleneceği ise belirsizliğini koruyor.

ASGARİ ÜCRET TOPLANTISI SAAT KAÇTA?

Asgari ücretin belirleneceği ikinci toplantı, 16 Aralık Pazartesi günü yapılacak. Toplantının öğle saatleri itibarıyla başlaması bekleniyor. İşçi, işveren ve hükümet temsilcileri, ikinci toplantıda 2025 yılı için düşünülen yeni ücret seviyelerini tartışacak.

Asgari ücret toplantısı saat kaçta? 2025 asgari ücret zammı için ikinci toplantı bugün yapılacak - 1. Resim

ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yeni asgari ücretin ne zaman açıklanacağına dair kesin bir tarih henüz belli olmadı. Geçen yıl komisyon, ilk toplantısını 11 Aralık’ta yapmış ve 27 Aralık’ta asgari ücreti açıklamıştı. Bu yıl da toplantıların ardından kararın Aralık ayı sonunda duyurulması bekleniyor.

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Kaynak: TGRT Haber
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