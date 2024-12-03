Asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak? İşte oranlara göre 2025 asgari ücret zam tablosu

03 Aralık 2024 11:51 - Güncelleme : 03 Aralık 2024 11:56

Kasım ayı enflasyonunun açıklanmasının ardından milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücret zammının açıklanacağı tarih merak konusu oldu. Asgari ücret toplantılarının tamamlanmasının ardından zam oranı belli olacak.

Aralık ayı kira artış oranı ne kadar? Kasım ayı enflasyon oranı belli oldu

Aralık ayı kira artış oranı ne kadar? Kasım ayı enflasyon oranı belli oldu

Yıl sonu yaklaştıkça yeni yılda asgari ücret​ zammının ne kadar olacağına dair araştırmalar hız kazandı. 2025​ yılı asgari ücreti için görüşmeler 10 Aralık Salı günü başlayacak.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Asgari ücret toplantıları, Aralık ayının ikinci haftasında başlayacak. Hükümet, işçi ve işveren kesiminden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun gerçekleştireceği 3 toplantının ardından 2025 yılı asgari ücret zammı kamuoyuna duyurulacak.

ASGARİ ÜCRET TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?

2025 yılında geçerli olacak asgari ücretin belirleneceği zam​ toplantılarının ilki 10 Aralık Salı günü yapılacak.

2025 YILINDA ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK? İŞTE ORAN ORAN ZAM TABLOSU

2025 yılı için asgari ücrete uygulanacak olası zam tutarları ve ücretler şu şekildedir;

Yüzde 32,5: 22 bin 527 lira

Yüzde 35: 22 bin 952 lira

Yüzde 36: 23 bin 122 lira

Yüzde 37: 23 bin 292 lira

Yüzde 38: 23 bin 462 lira

Yüzde 39: 23 bin 632 lira

Yüzde 40: 23 bin 802 lira

Yüzde 41: 23 bin 973 lira

Yüzde 42: 24 bin 143 lira

Yüzde 43: 23 bin 313 lira

Yüzde 44: 24 bin 483 lira

Yüzde 45: 24 bin 653 lira.

Yüzde 46: 24 bin 823 lira

Yüzde 47: 24 bin 993 lira

Yüzde 48: 25 bin 163 lira

Yüzde 49: 25 bin 333 lira

Yüzde 50: 25 bin 503 lira