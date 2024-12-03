Asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak? İşte oranlara göre 2025 asgari ücret zam tablosu
Kasım ayı enflasyonunun açıklanmasının ardından milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücret zammının açıklanacağı tarih merak konusu oldu. Asgari ücret toplantılarının tamamlanmasının ardından zam oranı belli olacak.
Yıl sonu yaklaştıkça yeni yılda asgari ücret zammının ne kadar olacağına dair araştırmalar hız kazandı. 2025 yılı asgari ücreti için görüşmeler 10 Aralık Salı günü başlayacak.
ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Asgari ücret toplantıları, Aralık ayının ikinci haftasında başlayacak. Hükümet, işçi ve işveren kesiminden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun gerçekleştireceği 3 toplantının ardından 2025 yılı asgari ücret zammı kamuoyuna duyurulacak.
ASGARİ ÜCRET TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?
2025 yılında geçerli olacak asgari ücretin belirleneceği zam toplantılarının ilki 10 Aralık Salı günü yapılacak.
2025 YILINDA ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK? İŞTE ORAN ORAN ZAM TABLOSU
2025 yılı için asgari ücrete uygulanacak olası zam tutarları ve ücretler şu şekildedir;
Yüzde 32,5: 22 bin 527 lira
Yüzde 35: 22 bin 952 lira
Yüzde 36: 23 bin 122 lira
Yüzde 37: 23 bin 292 lira
Yüzde 38: 23 bin 462 lira
Yüzde 39: 23 bin 632 lira
Yüzde 40: 23 bin 802 lira
Yüzde 41: 23 bin 973 lira
Yüzde 42: 24 bin 143 lira
Yüzde 43: 23 bin 313 lira
Yüzde 44: 24 bin 483 lira
Yüzde 45: 24 bin 653 lira.
Yüzde 46: 24 bin 823 lira
Yüzde 47: 24 bin 993 lira
Yüzde 48: 25 bin 163 lira
Yüzde 49: 25 bin 333 lira
Yüzde 50: 25 bin 503 lira