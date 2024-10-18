Asgari ücrete %30, %40, %50 zam gelirse ne kadar olur? 2025 zam oranları ve yeni ücretler

18 Ekim 2024 10:20 - Güncelleme : 18 Ekim 2024 10:24

2025 yılında asgari ücret ne kadar olacak merak ediliyor. Milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alan asgari ücret zammında iddialar konuşulmaya devam ediyor. %40 ve %50 zam gelmesi halinde ne kadar olacak belli oldu.

Asgari ücret zammında yeni kapı aralandı! Zam oranı için o eşik aşıldı: İşte pazarlığın başlayacağı o rakam

Asgari ücret zammında yeni kapı aralandı! Zam oranı için o eşik aşıldı: İşte pazarlığın başlayacağı o rakam

Binlerce kişinin heyecanla beklediği 2025​ asgari ücret​ zammında rakamlar konuşuluyor. Gelecek olan zam​ oranıyla beraber 2025 yılında vatandaşın alacağı asgari ücret miktarı da değişecek.

Asgari ücret belirleme toplantılarının başlamasıyla beraber yeni zamlı fiyat da belli olacak.

ASGARİ ÜCRETE %30, %40, %45 VE %50 ZAM GELİRSE NE KADAR OLUR?

Asgari ücrete 2025 yılında %30 zam yapılması halinde 22.102 TL, %40 zam gelirse 23.802 TL olması bekleniyor.

Gelecek olan %45'lik orandaki zam ile beraber 24.650 TL olurken %50 zam halinde ücret 25.503 TL'ye çıkacak. Bu sene asgari ücrete ara zam beklenmiyor.

Geçen yıl ara zam yapılmasından dolayı 6 aylık enflasyon​ göz önünde bulundurulmuştu. Bu yıl da ara zam olmamasından dolayı zam uygulamasında yıllık enflasyon baz alınacak.

2025 YENİ ASGARİ ÜCRET KAÇ TL OLACAK?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu​'nun ilk toplantısının aralık ayında olması beklenirken toplantıların sonucunda alınacak olan karar ile 2025 yılında asgari ücretin kaç TL olacağı netleşecek.

OVP 2024 senesinde beklenen enflasyon oranı %41,5. 2025 yılı için ise %17,5 olarak hedeflenmişti. Buna göre böyle bir oran sonrasında asgari ücret %45 veya %50 civarında bir zam uygulanması bekleniyor.

%45 oranda zam yapılması halinde 24,650 TL olurken %50 oranda zam uygulanırsa ücret 25.503 TL olacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücret hakkında "Vatandaşımızın refahını koruyup, geçici değil, kalıcı refah çözümlerini üretmek istiyoruz. Geçen yıl aralık ayında nasıl bir yol izlediysek bu yıl da öyle bir yol izleyeceğiz." açıklamasında bulunmuştu.

Memur ve emekli zammı 3 Ocak günü açıklanacak olan aralık ayı enflasyon verisi ile belli olacak.