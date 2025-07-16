Asgari ücrete ara zam olacak mı? Mehmet Şimşek cevap verdi

Asgari ücrete ara zam beklentisi sürerken hükümetin bu konuda atacağı adım da merak konusu olmaya devam ediyor.

Peki, asgari ücrete ara zam olacak mı, asgari ücretli çalışanın beklentisi nasıl cevap bulacak araştırma konusu.

ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM OLACAK MI?

İddialara göre, AK Parti'nin Kızılcahamam kampında bazı vekiller, asgari ücrete 6 ayda bir zam yapılması talebinde bulundu.

Bu kapsamda Bakan Şimşek’e asgari ücrete yapılacak bir ara zam soruldu.

Mehmet Şimşek ise bütçe açığı, cari açık ve enflasyonla mücadelede bir denge kurulmadan yapılacak artışların geçici olacağını ifade etti.

Yine aktarılanlara göre bir artış yapılabileceğini ancak bunun kısa sürede eriyeceğini belirten Şimşek, “Enflasyonu kontrol altına alınca sisteme reset atmış olacağız" şeklinde konuştu.