Asgari ücrete Temmuz ayında ara zam gelecek mi? Ara zam uygulaması devam ediyor mu?
2025 yılında asgari ücretlilere ödenecek tutar belli oldu. 22 bin 104 lira olan net asgari ücretin ardından Temmuz ayında asgari ücrete ara zam yapılıp yapılmayacağı merak ediliyor.
Türkiye’de asgari ücretli çalışanın 2025 yılında alacağı maaş net 22 bin 104 lira olarak belirlendi.
Asgari ücret açıklaması Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan geldi.
ASGARİ ÜCRETE TEMMUZ AYINDA ARA ZAM GELECEK Mİ?
Asgari ücrete yapılacak zammın netleşmesinin ardından 2025 yeni asgari ücret bazı kesimler tarafından yetersiz bulundu ve eleştiri konusu oldu.
Tartışmaların ardından Temmuz ayında ara zam yapılıp yapılmayacağı araştırılmaya başlandı.
Temmuz ayında ara zam uygulaması geçtiğimiz yıl son bulmuştu.
2024 yılı Temmuz ayında asgari ücrete bir ara zam yapılmadı. Bu yıl da yapılması beklenmiyor.
YILLARA GÖRE ASGARİ ÜCRETE NE KADAR ZAM YAPILDI?
Yıllara göre asgari ücrete yapılan zam oranları şu şekilde:
2020 yılı yüzde 15.03 zam ile 2 bin 324 lira
2021 yılı yüzde 21.56 zam ile 2 bin 825 lira
2022 yılı yüzde 50.5 zam ile 4 bin 253 lira
2022 yılı yüzde 29.31 ara zam ile 5 bin 500 lira
2023 yılı yüzde 54.66 zam ile 8 bin 506 lira
2023 yılı yüzde 34 ara zam ile 11 bin 402 lira.