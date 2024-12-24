Asgari ücrete Temmuz ayında ara zam gelecek mi? Ara zam uygulaması devam ediyor mu?

24 Aralık 2024 22:52 - Güncelleme : 24 Aralık 2024 23:00

2025 yılında asgari ücretlilere ödenecek tutar belli oldu. 22 bin 104 lira olan net asgari ücretin ardından Temmuz ayında asgari ücrete ara zam yapılıp yapılmayacağı merak ediliyor.

Memur ve emekli maaşı zammı ne zaman belli olacak? Asgari ücretin belli olmasının ardından gözler yılın son enflasyon rakamına çevrildi

Memur ve emekli maaşı zammı ne zaman belli olacak? Asgari ücretin belli olmasının ardından gözler yılın son enflasyon rakamına çevrildi

Asgari ücrete yüzde kaç zam geldi? 2025 brüt ve net asgari ücret belli oldu!

Asgari ücrete yüzde kaç zam geldi? 2025 brüt ve net asgari ücret belli oldu!

Türkiye’de asgari ücretli çalışanın 2025 yılında alacağı maaş net 22 bin 104 lira olarak belirlendi.

Asgari ücret​ açıklaması Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan​ ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan geldi.

ASGARİ ÜCRETE TEMMUZ AYINDA ARA ZAM GELECEK Mİ?

Asgari ücrete yapılacak zammın netleşmesinin ardından 2025 yeni asgari ücret bazı kesimler tarafından yetersiz bulundu ve eleştiri konusu oldu.

Tartışmaların ardından Temmuz ayında ara zam yapılıp yapılmayacağı araştırılmaya başlandı.

Temmuz ayında ara zam uygulaması geçtiğimiz yıl son bulmuştu.

2024 yılı Temmuz ayında asgari ücrete bir ara zam yapılmadı. Bu yıl da yapılması beklenmiyor.

YILLARA GÖRE ASGARİ ÜCRETE NE KADAR ZAM YAPILDI?

Yıllara göre asgari ücrete yapılan zam oranları şu şekilde:

2020 yılı yüzde 15.03 zam ile 2 bin 324 lira

2021 yılı yüzde 21.56 zam ile 2 bin 825 lira

2022 yılı yüzde 50.5 zam ile 4 bin 253 lira

2022 yılı yüzde 29.31 ara zam ile 5 bin 500 lira

2023 yılı yüzde 54.66 zam ile 8 bin 506 lira

2023 yılı yüzde 34 ara zam ile 11 bin 402 lira.