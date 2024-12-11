Asgari ücrette ikinci toplantı ne zaman? İlk toplantıda rakam konuşulmadı

11 Aralık 2024 08:57 - Güncelleme : 11 Aralık 2024 09:00

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğinde yapıldı. Hükümet, işçi ve işveren kesiminden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ikinci toplantı tarihi ise merak ediliyor.

Asgari ücret görüşmeleri için yapılacak olan 2. ve 3. toplantı tarihi merak konusu oldu. İlk toplantıyı yapmak için ilk olarak 10 Aralık 2024 tarihinde bir araya gelen Asgari Ücret Tespit Komisyonunda asgari ücret için rakam konuşulmadığı bildirildi.

ASGARİ ÜCRETTE İKİNCİ TOPLANTI NE ZAMAN?

2025 yılında geçerli olacak asgari ücretin belirleneceği zam toplantıları aralık ayında tamamlanacak. Asgari ücret 2. toplantısı 16 Aralık Pazartesi günü yapılacak. Üçüncü toplantının tarihi ise önümüzdeki hafta yapılacak toplantıda belli olacak.

İLK ASGARİ ÜCRET TOPLANTISINDA RAKAM KONUŞULDU MU?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısında, herhangi bir rakam konuşulmadığı açıklandı. Toplantıda, işçi ve işveren kesimleri arasında görüş alışverişi yapıldı, ancak henüz asgari ücret artışı konusunda somut bir karar alınmadı.

ASGARİ ÜCRET NEYE GÖRE BELİRLENİYOR?

Asgari ücret işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirleniyor. Komisyon karar verme sürecinde geçim şartları, enflasyon oranları, ülkenin ekonomik büyüme hızı, işsizlik oranı ve döviz kurları gibi faktörleri göz önünde bulunduruyor.

Karar alma sürecinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde Komisyon başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.