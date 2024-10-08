Asgari ücrette ilk toplantının Aralık ayında yapılması öngörülüyor

08 Ekim 2024 09:53 - Güncelleme : 08 Ekim 2024 09:56

2025 asgari ücret zammı milyonlarca kişi tarafından merak ediliyor. Ocak ayında yapılacak zam öncesinde asgari ücrette ilk toplantının ne zaman yapılacağı vatandaşların gündeminde yer alıyor.

Asgari ücret için çok konuşulacak senaryo! Asgari ücret zammı için dikkat çeken '175 dolar' detayı

Asgari ücret için çok konuşulacak senaryo! Asgari ücret zammı için dikkat çeken '175 dolar' detayı

Hükümet tarafından son olarak ocak ayında 17 bin 2 lira olarak belirlenen asgari ücretin yeni zam tutarının netleşeceği asgari ücret​ tespit komisyonu toplantısının aralık​ ayında yapılması bekleniyor.

ASGARİ ÜCRETTE İLK TOPLANTI NE ZAMAN YAPILACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücret zammıyla ilgili toplantı tarihini açıklamadı ancak Asgari Ücret Tespit Komisyonu​'nun yeni yılda geçerli olacak asgari ücret için ilk toplantıyı, aralık ayının ilk haftasında yapacağı öngörülüyor.

ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN BELİRLENECEK?

Yaklaşık 8 milyon çalışanı ilgilendiren asgari ücrete ilişkin ilk toplantının Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından yapılmasıyla beraber yeni yılda geçerli olacak asgari ücret zammı​ netlik kazanacak.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE KADAR OLACAK?

2024 yılında 17 bin 2 lira olarak belirlenen asgari ücretin 2025 yılındaki zammı yıl sonu enflasyonu dikkate alınarak belirlenecek.

ASGARİ ÜCRET ZAMLANMASI İLE NELER DEĞİŞECEK?

Asgari ücretin zamlanmasıyla; işsizlik maaşı, staj ücreti, GSS primi, doğum ve askerlik borçlanması, 65 yaş aylığı, geçici işgörmezlik ödeneği, asgari ücretlinin kıdem tazminatı, engelli aylıkları da zamlanmış olacak.