Tgrt Haber
Haberler>Aktüel>Aşiret düğününde gelin ve damada servet taktılar! Kilolarca altın, balya balya para

Aşiret düğününde gelin ve damada servet taktılar! Kilolarca altın, balya balya para

Editör: Merve Yaz / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
16 Ağustos 2024 11:00 - Güncelleme : 16 Ağustos 2024 11:50

Doğu illerimizin meşhur aşiret düğünleri konuşulmaya devam ediyor. Özellikle takı törenleri duyanları şaşkına çeviriyor. Son olarak Van’da Burukiler aşiretinde Bayram ve Elif çiftinin düğününde takılanların değeri dudak uçuklattı. Görkemli törende geline 3 kilo altın, damada 12 milyon TL'lik takı takıldı. Paraları 15 kişi saatlerce saydı.

Yine bir aşiret düğünü, takı merasimiyle gündemde. Bu kez adres Van!

Aşiret düğününde gelin ve damada servet taktılar! Kilolarca altın, balya balya para - 1. Resim

Burukiler aşiretine mensup Bayram Bayramoğlu’nun oğlu, iş adamı Gökhan Bayramoğlu’nun kardeşi Özgür Bayramoğlu, iş adamı Abidin Anteroğlu’nun kızı Elif Anteroğlu ile dünya evine girdi.

Aşiret düğününde gelin ve damada servet taktılar! Kilolarca altın, balya balya para - 2. Resim

Yurt içi ve yurt dışından yaklaşık 7 bin kişinin katılım sağladığı düğün töreni, son dönemlerin en yoğun katılımlı düğünü olurken, gelin ve damada takılan takılar ise dudak uçuklattı.

Aşiret düğününde gelin ve damada servet taktılar! Kilolarca altın, balya balya para - 3. Resim

100 HAYVAN KESİLDİ 

100’e yakın küçükbaş hayvanın kesildiği düğün törenine aşiret liderleri, kanaat önderleri, STK başkanları, iş adamları ve çok sayıda davetli katıldı.

Aşiret düğününde gelin ve damada servet taktılar! Kilolarca altın, balya balya para - 4. Resim

PARALARI 15 KİŞİ ZOR SAYDI 

4 saat süren takı sonunda damada 12 milyon TL nakit, geline ise 3 kilo altın takılırken, masaya konulan paraları ise 15 kişi saydı.

Aşiret düğününde gelin ve damada servet taktılar! Kilolarca altın, balya balya para - 5. Resim

Düğün töreni sonunda açıklamada bulunan toy büyüğü Yasin Ertaş ve Yunus Demirel, düğüne katılım sağlayan herkese teşekkür ettiler.

Aşiret düğününde gelin ve damada servet taktılar! Kilolarca altın, balya balya para - 6. Resim

Düğüne gösterilen rağbetin birlik ve beraberlik açısından önemli olduğuna değinen Ertaş ve Demirel, gelin ve damada bir ömür mutluluklar dilediler.

İlgili Haberler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...