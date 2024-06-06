Aşk-ı Memnu tekrar bölümleri 6 Haziran 2024 tarihinde başlayacak
Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER
06 Haziran 2024 14:30 - Güncelleme : 06 Haziran 2024 15:13
Türk dizi tarihinin en popüler yapımlarından biri olan Aşk-ı Memnu'nun tekrar bölümleri her yıl Kanal D ekranlarında yayınlanıyor. 2024 yılında Aşk-ı Memnu dizisi 6 Haziran Perşembe gününden itibaren saat 20.00'da başlayacak. Detaylar, haberimizde...
Başrollerinde Kıvanç Tatlıtuğ, Beren Saat, Selçuk Yöntem gibi ünlü isimlerin yer aldığı Aşk-ı Memnu dizisi tekrardan ekranlara dönüyor.+
Halit Ziya Uşaklığil'in aynı ismi taşıyan romanından uyarlanarak hazırlanan dizinin tekrar bölümlerinin en baştan itibaren yayınlanacağı açıklandı.
AŞKI MEMNU NE ZAMAN BAŞLIYOR 2024?
Aşk-ı Memnu dizisinin tekrar bölümleri 6 Haziran 2024 Perşembe günü saat 20.00'da başlayacak.
Dizinin bölümleri hafta içi her gün aynı saatte yayınlanacak.
AŞK-I MEMNU İLK NE ZAMAN YAYINLADI?
Halit Ziya Uşaklıgil'in aynı ismi taşıyan romanından uyarlanarak hazırlanan Aşk-ı Memnu dizisi ilk olarak 2008 yılında yayınlanmıştı.
79 bölüm süren dizi 2009 yıllında ise final yaptı.
AŞK-I MEMNU 2024 HANGİ KANALDA?
Dizinin yeni bölümleri her sene olduğu gibi bu sene de Kanal D ekranlarında yayınlanacak.
Kaynak: TGRT HABER