Aşk-ı Memnu tekrar bölümleri 6 Haziran 2024 tarihinde başlayacak

06 Haziran 2024 14:30 - Güncelleme : 06 Haziran 2024 15:13

Başrollerinde Kıvanç Tatlıtuğ, Beren Saat, Selçuk Yöntem gibi ünlü isimlerin yer aldığı Aşk-ı Memnu dizisi tekrardan ekranlara dönüyor.+

Halit Ziya Uşaklığil'in aynı ismi taşıyan romanından uyarlanarak hazırlanan dizinin tekrar bölümlerinin en baştan itibaren yayınlanacağı açıklandı.

AŞKI MEMNU NE ZAMAN BAŞLIYOR 2024?

Aşk-ı Memnu dizisinin tekrar bölümleri 6 Haziran 2024 Perşembe günü saat 20.00'da başlayacak.

Dizinin bölümleri hafta içi her gün aynı saatte yayınlanacak.

AŞK-I MEMNU İLK NE ZAMAN YAYINLADI?

Halit Ziya Uşaklıgil'in aynı ismi taşıyan romanından uyarlanarak hazırlanan Aşk-ı Memnu dizisi ilk olarak 2008 yılında yayınlanmıştı.

79 bölüm süren dizi 2009 yıllında ise final yaptı.

AŞK-I MEMNU 2024 HANGİ KANALDA?

Dizinin yeni bölümleri her sene olduğu gibi bu sene de Kanal D ekranlarında yayınlanacak.