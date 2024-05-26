Aşk-ı Memnu'nun Şayeste’si Fatma Karanfil'den acı haber

26 May 2024 09:51 - Güncelleme : 26 May 2024 09:58

Aşk-ı Memnu dizisinde Selçuk Yöntem, Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ gibi isimlerle ekran karşısına geçen Şayeste karakterine hayat veren Fatma Karanfil, Türk sinemasının ardından gönülleri bir kez daha fethetti. Ancak Aşk-ı Memnu dizisinde hayat verdiği Şayeste karakteriyle hafızalarda yer eden Yeşilçam'ın usta ismi Fatma Karanfil'in yaşam savaşı verdiği ortaya çıktı.

UYANMASI ÇOK ZOR

Kansere yakalanan Karanfil'in rahatsızlığına teşhis konulduğunda çoklu metastasın başladığı öğrenildi. 4. Evre kanser olan Karanfil tedavi gördüğü hastanede yoğun bakımda entübe edildi. Son gelen habere göre Fatma Karanfil'in doktorları yakınlarına oyuncunun uyanmasının çok zor olduğunu belirtti. Son olarak ATV'de ekrana gelen Kimse Bilmez dizisinde rol almıştı.

KELOĞLAN FİLMİYLE HAFIZALARA KAZINMIŞTI

3 Şubat 1952'de Eskişehir’de dünyaya gelen Fatma Karanfil, Language and Culture Center’de okuduktan sonra 1968'de Ses Dergisi yarışmasında üçüncülük kazanarak sinemaya adım attı.

1975'te Ali Kocatepe ile evlenen ancak daha sonra boşanan Karanfil, 1976 - 1980 yılları arasında Londra’da tekstil eğitimi aldı.

Fatma Karanfil, daha önce meme kanseri teşhisi konulmasına rağmen hastalığı yenmeyi başardı.

Yeşilçam’ın unutulmayan yapımlarından 'Keloğlan'da 'Fatma' karakterini canlandıran Karanfil, 'Aşk-ı Memnu' dizisindeki 'Şayeste' rolüyle de hatırlanıyor.