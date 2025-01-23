Askerlik sevk başvurusu nasıl yapılır? Celp ve sevk değişikliği başvuruları merak konusu oldu

23 Ocak 2025 18:49 - Güncelleme : 23 Ocak 2025 18:54

Milli Savunma Bakanlığı’nın bedelli askerlik için sınıflandırma sonuçlarını açıklamasının ardından celp ve sevk işlemleri Google aramalarında üst sıralara tırmandı. Bedelli askerlik görevini yerine getirecek vatandaşlar talep etmeleri durumunda celp ve sevk dönemi değişiklik başvurusunda bulunabilecek.

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Vatani görevlerini kısa dönem bedelli olarak yerine getirecek vatandaşlar askerlik yapacakları illeri, kışlaları ve son teslim tarihini öğrendi.

Öte yandan celp değişikliği yapmak isteyenler ise başvuruların ne zaman ve nasıl yapıldığını merak ediyor.

SEVK BELGESİ NASIL ALINIR?

Sevk belgesi, askerlik şubelerinden ya da e-Devlet üzerinden doğrudan alınabilir.

Askerlik şubelerinden sevk belgenizi almak için T.C. kimlik kartı ile müracaat etmeniz yeterlidir.

BEDELLİ ASKERLİK ERTELENİR Mİ?

Bedelli askerlik yapacaklar, talep etmeleri halinde celp ve sevk dönemi değişikliklerini, sadece 2025 yılı içinde olmak kaydıyla ve mevcut temel eğitim planlaması yapılan celp dönemleri için belirlenen kontenjanlar esas alınarak sevke tabi tutulacakları tarihten 10 gün öncesine kadar ve en fazla 3 defa yapabilecek.

Vatandaşlar celp ve sevk dönemi değişikliklerini, e-Devlet “Askerliğim” uygulaması üzerinden veya ikametine en yakın askerlik şubesi üzerinden geçekleştirebilecek.