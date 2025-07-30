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 | Sumru Tarhan

Askerlik sevk başvurusu ne zaman yapılır 2025? Askerlik yerleri açıklandı

Askerlik yerleri bugün MSB tarafından açıklandı. Bu yıl askere gidecek olanlar ise askerlik sevk başvurusunun yapılacağı zamanı gündeme taşıdı.

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Askerlik sevk başvurusu ne zaman yapılır 2025? Askerlik yerleri açıklandı
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
30.07.2025
saat ikonu 11:20
|
GÜNCELLEME:
30.07.2025
saat ikonu 11:23

Bugün MSB tarafından yerlerinin açıklanmasının ardından askerlik sevk başvuru ne zaman yapılır merak edildi. Askerlik şubesinden şahsen başvuru veya e Devlet üzerinden askerlik sevk başvurusu yapılıyor.

ASKERLİK SEVK BAŞVURUSU NE ZAMAN YAPILIR 2025?

Askerlik sevk belgesinde Eğitim Merkezi, Kuvveti, Sınıfı, Sevk Tarihi, Yol Süresi, Katılacağı Tarih, Muv. Özelliği, Hizmet Şekli, Hizmet Süresi, İaşe Bedeli ve Yol Bedelibilgileri yer alıyor.

Askerlik sevk başvurusu ne zaman yapılır 2025? Askerlik yerleri açıklandı

Sevk belgesi askere teslim tarihinden en fazla 10 gün öncesinden alınabilirken bu dönemde belgelerini temin ederek askerlik görevine hazır olunması beklenir. Askere sevk belgesi olmadan alınmıyor bu nedenle gidecek olanların sevk belgesini hazırlaması gerekiyor. Yükümlülülerin sevk belgelerini celp ve sevk döneminden 10 gün önceye kadar şube veya e Devlet aracılığıyla alması gerekirken sistem 10 gün önce açılıyor.

Askerlik sevk başvurusu ne zaman yapılır 2025? Askerlik yerleri açıklandı

ASKERLİK SEVK BAŞVURU NASIL ALINIR?

Yoklamalar neticesinde askerliğe elverişli oldukları tespit edilmiş olan yükümlülüklerin kimlik bilgilerini, statülerini, sınıflandırmaları sonrasında tertip edildikleri birlik komutanlıklarını, birliğe katılmaları gereken tarihlerini, ödenecek yol ve iaşe bedelleri gibi bilgilerin yer aldığı belge olan sevk belgesi binlerce kişinin gündeminde.

Belgeler e Devlet üzerinden veya askerlik şubelerinden direkt olarak alınabilirken yanınızda T.C. kimlik kartınızın olması gerekiyor.

Askerlik sevk başvurusu ne zaman yapılır 2025? Askerlik yerleri açıklandı

ASKERLİK SEVK BELGESİ E DEVLET

E Devlet üzerinden sevk belgesi alınabiliyor. Yapmanız gereken e devlet sistemine giriş yaptıktan sonra sevk belgesi yazmak. Açılan “Askerlik Sevk Başvurusu” ekranına tıkladıktan sonra kimlik ve sağlık bilgileri kontrol ediliyor. Bilgilerin onaylanmasının ardından sevk belgenizi alabilirsiniz.

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ETİKETLER
#e-devlet
#askerlik
#Sevk Belgesi
#Askerlik Başvurusu
#Askerlİk Sevk Başvuru
#Aktüel
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