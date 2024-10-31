Askerlik sevk belgesi alma sürecine dair detaylar belli oldu

31 Ekim 2024 12:05 - Güncelleme : 31 Ekim 2024 12:08

Askerlik yerlerinin açıklanmasının ardından gözler sevk belgesi alma sürecine çevrildi. Sevk belgesini almayanlar ile aldığı halde sevk edildiği eğitim merkezlerine katılmayan yükümlüler için bakaya işlemi uygulanıyor.

2024 Kasım ayı askerlik yerleri için tarih belli oldu! Celp tarihleri nasıl öğrenilir?

2024 Kasım ayı askerlik yerleri için tarih belli oldu! Celp tarihleri nasıl öğrenilir?

Askere gidecek her yükümlünün sevk belgesi alması gerekiyor. Sevk belgesi, yükümlülerin kimlik bilgilerini, statülerini, sınıflandırmaları sonrasında tertip edildikleri birlik komutanlıklarını, birliğe katılmaları gereken tarihlerini, ödenecek yol ve iaşe bedellerini içeren bir belgedir.

ASKERLİK SEVK BELGESİ NASIL ALINIR?

Kasım celbinin açıklanmasının ardından askerlik sevk belgesinin nasıl alınacağı merak ediliyor. Sevk belgesi, e-Devlet üzerinden veya askerlik şubelerinden doğrudan alınabilir. Askerlik şubelerinden sevk belgenizi almak için T.C. kimlik kartı ile müracaat etmelisiniz.

Ancak daha önceki celp dönemlerinden sınıflandırılanlar ile bakaya durumundaki yükümlüler sevk belgelerini yalnızca askerlik şubelerinden alabilir.

ASKERLİK SEVK BELGESİ NE ZAMAN ALINIR?

Askerliğe elverişli olduğu tespit edilen yükümlüler sevk belgelerini, sevk tarihinden 10 gün önce e-Devlet üzerinden veya askerlik şubelerinden alabiliyor.