Askerlik "Sevk Bilginiz Bulunmamaktadır" sonucuyla karşı karşıya kalanlar dikkat! İşte, anlamı

02 Ağustos 2024 10:44 - Güncelleme : 02 Ağustos 2024 11:19

2024 yılının Ağustos celbi askerlik seçim ve sınıflandırma sonuçları bugün açıklanacak.

Vatandaşlar tarafından e-Devlet sistemi üzerinden askerlik bilgileri sorgulanıyor.

Askerlik bilgilerini sorgulayan vatandaşlar "Sevk bilginiz bulunmamaktadır. bilgilerinizin hatalı olduğunu düşünüyorsanız en yakın askerlik şubesine müracaat ediniz" ifadesi ile karşılaştı.

ASKERLİK SEVK BİLGİNİZ BULUNMAMAKTADIR NE DEMEK?

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından henüz askerlik sevk bilgileri açıklanmadığı için bilgilerinizde "Sevk bilginiz bulunmamaktadır" ifadesi yer alıyor.

Eğer sevk bilgileri açıklandıktan sonra da bu ifadeyle karşılaşırsanız en yakın askerlik şubesine müracaat etmelisiniz.