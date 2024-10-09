Askerlik yerleri 31 Ekim 2024 Perşembe günü belli olacak

Editör: Şeyda Yılmaz / Kaynak: TGRT Haber

09 Ekim 2024 10:09 - Güncelleme : 09 Ekim 2024 10:11

Askerlik yerlerinin ne zaman açıklanacağı kasım ayında askere gidecek yükümlülerin gündeminde yer alıyor. Askere gidecek vatandaşlar, MSB tarafından duyurulacak olan kasım ayı askerlik celp yerlerinin açıklanmasını bekliyor.

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Milli Savunma Bakanlığı​ (MSB) Askeralma Genel Müdürlüğü internet sitesinde yayımlanan askerlik​ celp dönemi tarihleriyle birlikte, askerlik yerlerinin açıklanacağı tarih belli oldu. ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK? Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Askeralma Genel Müdürlüğü internet sitesinde yayımlanan askerlik celp dönemi takvimine göre askerlik yerleri 31 Ekim Perşembe günü belli olacak. ASKERLİK YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR? Milli Savunma Bakanlığı internet sitesi veya e-Devlet üzerinden “Er Sınıflandırma, Yedek Astsubay, Yedek Subay ve bedelli sınıflandırma Sonucunu Sorgulama” hizmetlerinden askerlik bilgilerine erişim sağlanabilir. KASIM CELBİ NE ZAMAN ASKERE GİDER? Kasım 2024 sınıflandırma döneminde silahaltına alınmak isteyen yükümlülerin, 31 Ağustos 2024 Perşembe gününe kadar yoklama ve askerlik hizmet tercihi ile celp tercihini e-Devletten veya en yakın askerlik şubesine müracaat ederek yaptırmaları gerekiyor. İlgili Haberler 32.dönem POMEM başvurularının 2025 Nisan ayında başlaması öngörülüyor