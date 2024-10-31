Askerlik yerleri açıklandı! Nereden, nasıl bakılır?

31 Ekim 2024 11:50 - Güncelleme : 31 Ekim 2024 11:55

Binlerce askerin merakla beklediği askerlik yerleri bugün itibarıyla belli oldu. Kasım celbi askerlik yerleri er adayları tarafından bekleniyordu. 31 Ekim Perşembe günü itibarıyla sınıflandırma sonuçları açıklanırken nereden, nasıl bakılacağı da araştırılıyor.

2024 Kasım ayı askerlik yerleri için tarih belli oldu! Celp tarihleri nasıl öğrenilir?

2024 Kasım ayı askerlik yerleri için tarih belli oldu! Celp tarihleri nasıl öğrenilir?

Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü bugün askerlik sınıflandırma yerlerini açıkladı.

Adaylar ise sonuçlara nereden, nasıl bakılacağını merak ediyor.

ASKERLİK YERLERİ SONUÇLARI NEREDEN, NASIL BAKILIR?

31 Ekim Perşembe günü askerlik yerleri sonuçlarının açıklandığı MSB tarafından

"Kasım/Aralık ve Ocak 2024 döneminde silahaltına alınacak yedek subay/astsubay adayları ile erlerin sınıflandırma sonuçları açıklanmıştır. Sonuçları e-Devlet ve askerlik şubelerinden öğrenebilirsiniz." duyurusu ile açıklandı.

Adaylar e- Devlet üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifresi ile sonuçlara erişebilecek.

2024 ASKERLİK SEVK TARİHLERİ NE ZAMAN?

MSB tarafından yapılan duyuruya göre tarihler şöyle:

Yedek Subay/Astsubay Adayları ile Er (1’inci Grup) 14 Kasım 2024

Er (2’nci Grup) 12 Aralık

Er (3’üncü Grup) 9 Ocak