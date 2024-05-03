03 May 2024 11:48 - Güncelleme : 03 May 2024 11:48
Askerlik yerleri e-Devlet veya askerlik şubelerinden öğreniliyor
Milli Savunma Bakanlığı tarafından mayıs celbi açıklandı. Sonuçların açıklanması ile birlikte vatandaşlar askerlik yeri nasıl öğrenilir sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Ayrıca sevk tarihleri de merak ediliyor. Detaylar, haberimizde...
Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER
Milli Savunma Bakanlığı, 2024 Mayıs celp sonuçlarını açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruda silahaltına alınacak yedek subay adayı ve yedek astsubay adaylarının sınıflandırma sonuçları belli oldu. Ayrıca er adaylarının askerlik yerleri de açıklandı.
Vatandaşlar tarafından askerlik yerlerinin nasıl öğrenileceği merak ediliyor.
Er adayları askerlik yerlerini askerlik şubelerinden veya e-Devlet sistemi üzerinden T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile giriş yaparak öğrenebilecek.
Yedek subay/astsubay adayları ile erlerin sevk tarihleri ise şöyle:
Yedek Subay/Astsubay Adayları ile Er (1'inci Grup): 16 Mayıs 2024
Er (2'inci Grup): 27 Haziran 2024
Er (3'üncü Grup): 25 Temmuz 2024
Kaynak: TGRT HABER