Askerlik yerleri ne zaman belli olur? Gözler sınıflandırma duyurusunda

Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü tarafından askere gidecek vatandaşlar için Ağustos dönemi sınıflandırma ve askerlik yerlerinin açıklanması bekleniyor.

Peki, Ağustos celp ne zaman açıklanacak?

Yayınlanan duyuruya göre silahaltına alınacak, yedek astsubay aday adayı ile er statüsündeki yükümlülerin, yedek subay aday adayı askerlik hizmeti tercihi, sınıflandırma ve sevk işlemlerinin tamamlanmasının ardından askerlik yerleri belli olacak.

Bu kapsamda seçim ve sınıflandırma sonuçları da 30 Temmuz’da e-Devlet sistemi üzerinden yükümlülere duyurulacak.

Ayrıca bu dönemde, geçen dönemden yedek subay/astsubay adaylığına ayrılmış yükümlülerden bakaya kalanlar er statüsünde askere sevk edilecek.

SEVK TARİHLERİ NE ZAMAN?

Yükümlüler sınıflandırma ve askerlik yerlerinin açıklanmasının ardından sevk tarihlerine odaklanacak.

Yedek subay/astsubay adayları ile erlerin sevk tarihleri ise şöyle olacak:

1’inci Grup- 07 Ağustos 2025

Er 2’nci Grup- 04 Eylül 2025

Er 3’üncü Grup- 02 Ekim 2025