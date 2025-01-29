Askerlik yerleri nereden bakılır? MSB duyurdu

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber

29 Ocak 2025 10:38 - Güncelleme : 29 Ocak 2025 10:42

2025 yılında askerlik yerleri belli oldu. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile er statüsündeki yükümlülerin askerlik yerleri bugün duyuruldu. Adaylar yerleri öğreneceği yeri araştırıyor.

Bu yıl askere gidecek milyonlarca aday askerlik yerleri açıklandı mı merak ediyordu. Bugün MSB tarafından yapılan açıklamaya göre yerler netleşti. ASKERLİK YERLERİ AÇIKLANDI MI? Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan duyuruya göre askerlik yerleri açıklandı. Adaylar yerlerini sorgulama ekranı üzerinden öğrenebilecek. Yerlerini öğrenmek isteyenler 29 Ocak Çarşamba günü itibarıyla e- Devlet üzerinden erişebilecek. 2025 Şubat celbi askerlik yerleri bugün belli oldu. ASKERLİK YERLERİ NASIL BAKILIR? Askere gidecek olanlar yerlerini e-Devlet üzerinden öğrenebiliyoruz. T.C. kimlik numarası ve şifresi ile sisteme giriş yapan adaylar sonuçlara ulaşabiliyor. ASKERLİK YERİ SORGULAMA İlgili Haberler Son dakika | 2025 askerlik yerleri belli oldu! İşte askerlik sorgulama ekranı