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 | Hüseyin Bahcivan

Askerlik yerleri saat kaçta açıklanacak? 2025 Ağustos celbi sınıflandırma sonuçları

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalara göre 2025 Ağustos celbi sınıflandırma sonuçları bugün e-Devlet üzerinden açıklanacak. Ağustos celbi kapsamında silah altına alınacak olan yükümlüler askerlik yerlerinin saat kaçta açıklanacağı araştırmaya başladı.

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Askerlik yerleri saat kaçta açıklanacak? 2025 Ağustos celbi sınıflandırma sonuçları
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
30.07.2025
saat ikonu 09:19
|
GÜNCELLEME:
30.07.2025
saat ikonu 09:22

görevini yerine getirmek için gerekli başvuruları tamamlayan çok sayıda vatandaşlar, 2025 Ağustos askerlik yerlerinin ne zaman, saat kaçta belli olacağını merak ediyor. Milli Savunma Bakanlığı () konuyla ilgili resmi açıklama yaptı.

Askerlik yerleri saat kaçta açıklanacak? 2025 Ağustos celbi sınıflandırma sonuçları

ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

2025 Ağustos ayı celbi seçim ve sınıflandırma sonuçları bugün (30 Temmuz 2025 Çarşamba) açıklanacak. Askerlik yerlerinin sabah saatlerinde, üzerinden yükümlülere duyurulması bekleniyor.

Yükümlüler askerlik yerlerini e-Devlet sistemi üzerinden "Askerliğim" bölümünden öğrenebilecekler. Sevk evrakı ve birliklere katılma işlemleri de yine e-Devlet aracılığıyla yapılabilecek.

Askerlik yerleri saat kaçta açıklanacak? 2025 Ağustos celbi sınıflandırma sonuçları

AĞUSTOS AYI ASKERLİK SEVK TARİHLERİ

MSB tarafından açıklanan bilgilere göre yedek subay/astsubay adayları ile erlerin sevk tarihleri şöyle:

  • Yedek Subay/Astsubay Adayları - Er 1'inci Grup: 07 Ağustos 2025
  • Er 2'nci Grup: 4 Eylül 2025
  • Er 3'üncü Grup: 2 Ekim 2025

ASKERLİK YERLERİ AÇIKLANDI MI 2025 AĞUSTOS?

2025 Ağustos ayı celbi ve sınıflandırma sonuçları henüz açıklanmadı. Konuyla ilgili MSB tarafından resmi açıklama yapıldığında haberimizi güncelleyeceğiz.

ETİKETLER
#e-devlet
#askerlik
#msb
#Askerlik Yerleri
#2025 Ağustos Askerliği
#Aktüel
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