Askerlik yerleri saat kaçta açıklanacak? 2025 Ağustos celbi sınıflandırma sonuçları

Askerlik görevini yerine getirmek için gerekli başvuruları tamamlayan çok sayıda vatandaşlar, 2025 Ağustos askerlik yerlerinin ne zaman, saat kaçta belli olacağını merak ediyor. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) konuyla ilgili resmi açıklama yaptı.

ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

2025 Ağustos ayı celbi seçim ve sınıflandırma sonuçları bugün (30 Temmuz 2025 Çarşamba) açıklanacak. Askerlik yerlerinin sabah saatlerinde, e-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulması bekleniyor.

Yükümlüler askerlik yerlerini e-Devlet sistemi üzerinden "Askerliğim" bölümünden öğrenebilecekler. Sevk evrakı ve birliklere katılma işlemleri de yine e-Devlet aracılığıyla yapılabilecek.

AĞUSTOS AYI ASKERLİK SEVK TARİHLERİ

MSB tarafından açıklanan bilgilere göre yedek subay/astsubay adayları ile erlerin sevk tarihleri şöyle:

Yedek Subay/Astsubay Adayları - Er 1'inci Grup: 07 Ağustos 2025

Er 2'nci Grup: 4 Eylül 2025

Er 3'üncü Grup: 2 Ekim 2025

ASKERLİK YERLERİ AÇIKLANDI MI 2025 AĞUSTOS?

2025 Ağustos ayı celbi ve sınıflandırma sonuçları henüz açıklanmadı. Konuyla ilgili MSB tarafından resmi açıklama yapıldığında haberimizi güncelleyeceğiz.