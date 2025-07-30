Askerlik yerleri saat kaçta açıklanacak? 2025 Ağustos celbi sınıflandırma sonuçları

Askerlik görevini yerine getirmek için gerekli başvuruları tamamlayan çok sayıda vatandaşlar, 2025 Ağustos askerlik yerlerinin ne zaman, saat kaçta belli olacağını merak ediyor. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) konuyla ilgili resmi açıklama yaptı.
2025 Ağustos ayı celbi seçim ve sınıflandırma sonuçları bugün (30 Temmuz 2025 Çarşamba) açıklanacak. Askerlik yerlerinin sabah saatlerinde, e-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulması bekleniyor.
Yükümlüler askerlik yerlerini e-Devlet sistemi üzerinden "Askerliğim" bölümünden öğrenebilecekler. Sevk evrakı ve birliklere katılma işlemleri de yine e-Devlet aracılığıyla yapılabilecek.
MSB tarafından açıklanan bilgilere göre yedek subay/astsubay adayları ile erlerin sevk tarihleri şöyle:
2025 Ağustos ayı celbi ve sınıflandırma sonuçları henüz açıklanmadı. Konuyla ilgili MSB tarafından resmi açıklama yapıldığında haberimizi güncelleyeceğiz.