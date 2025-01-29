Askerlik yol parası ne zaman yatar 2025? Hesaplara geçeceği tarih bekleniyor

29 Ocak 2025 12:02 - Güncelleme : 29 Ocak 2025 12:06

Bu yıl askere gidecek olanlar için yerleri bugün MSB tarafından açıklandı. 29 Ocak Çarşamba günü yapılan duyuruya göre yerler belli oldu. Askerlik yol parasının hesaplara geçeceği tarih ise gündemde.

MSB tarafından bugün askerlik yerleri açıklandı. 2025 yılında askere gidecek olanlar ise askerlik yol parasının hesaplara geçeceği tarihi ve başvuru işlemlerini araştırmaya başladı.

ASKERLİK YOL PARASI NE ZAMAN YATAR 2025?

MSB resmi sitesinde yer alan bilgilere göre yol masrafı, sevk belgesinin alınmasından 3 iş günü sonrası PTT'ye aktarılıyor. PTT şubesine yapılacak olan başvuru için T.C. kimlik belgesi ile "Asal Ödemeleri" beyanı ile askerlik yol parasını alabilirsiniz.

ASKERLİL YOL PARASI NEYE GÖRE HESAPLANIYOR?

MSB sitesinde yer alan açıklama şöyle:

"22 Temmuz 2020 tarihinden sonra askere sevk edilen yükümlülerin yol masrafı; Askeralma Yönetmeliği’nin 102’nci maddesi gereğince Karayolları Genel Müdürlüğü’nün genel ağında yayımlanan iller arası mesafe cetveli ve il /ilçe arası mesafe cetvelinde belirtilen mesafeler baz alınarak hesaplanmaktadır.

Buna göre; nüfusa kayıtlı olduğunuz yerin bulunduğu il/ilçe merkezinden, sevk edildiğiniz yerin bulunduğu il/ilçe merkezine kadar olan mesafenin;

A. 400 kilometreye kadar olan mesafeler için gidilecek mesafenin 1,6 katının,

B. 400 ile 799 kilometre için gidilecek mesafenin 1,4 katının,

C. 800 ile 1200 kilometre için gidilecek mesafenin 1,2 katının,

Ç. 1201 kilometre ve daha fazla olan mesafeler için gidilecek mesafenin,

Güncel memur maaş katsayısı ile çarpılması ile bulunan tutar yol ücreti olarak belirlenir. Ayrıca, iaşe bedeli de yol ücreti ile birlikte ödenir.

Yol masrafı = ( KM x Memur Maaş Katsayısı x Mesafe Katsayısı) + İaşe Bedeli"