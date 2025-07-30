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 | Sumru Tarhan

Askerlik yol parası ne zaman yatar, ne kadar 2025? Askerlik yol ücreti alma adımları

Askerlik yerleri bugün açıklanırken milyonlarca kişi askerlik yol parasının ne kadar olduğunu araştırmaya başladı.

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Askerlik yol parası ne zaman yatar, ne kadar 2025? Askerlik yol ücreti alma adımları
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
30.07.2025
saat ikonu 10:52
|
GÜNCELLEME:
30.07.2025
saat ikonu 10:52

tarafından bugün 2025 yerleri açıklandı. Askere gidecek olanlar yol parası ödemelerinin alma yöntemlerini araştırırken detayları derledik.

ASKERLİK YOL PARASI NE ZAMAN YATAR 2025?

Askere gidecek olanlara yol parası ödeniyor. Yol masrafınız sevk evrakınızı almanızdan 3 iş günü sonra PTT'ye aktarılıyor. PTT şubelerine kimlik belgeniz ile başvurarak "Asal Ödemeleri" olduğunu belirterek yol paranızı alabilirsiniz.

Askerlik yol parası ne zaman yatar, ne kadar 2025? Askerlik yol ücreti alma adımları

ASKERLİK YOL PARASI NE KADAR, KAÇ TL?

MSB resmi internet sitesinde yer alan bilgilendirme şöyle:

"22 Temmuz 2020 tarihinden sonra askere sevk edilen yükümlülerin yol masrafı; Askeralma Yönetmeliği’nin 102’nci maddesi gereğince Karayolları Genel Müdürlüğü’nün genel ağında yayımlanan iller arası mesafe cetveli ve il /ilçe arası mesafe cetvelinde belirtilen mesafeler baz alınarak hesaplanmaktadır.

Buna göre; nüfusa kayıtlı olduğunuz yerin bulunduğu il/ilçe merkezinden, sevk edildiğiniz yerin bulunduğu il/ilçe merkezine kadar olan mesafenin;

A. 400 kilometreye kadar olan mesafeler için gidilecek mesafenin 1,6 katının,

B. 400 ile 799 kilometre için gidilecek mesafenin 1,4 katının,

C. 800 ile 1200 kilometre için gidilecek mesafenin 1,2 katının,

Ç. 1201 kilometre ve daha fazla olan mesafeler için gidilecek mesafenin,

Güncel memur maaş katsayısı ile çarpılması ile bulunan tutar yol ücreti olarak belirlenir. Ayrıca, iaşe bedeli de yol ücreti ile birlikte ödenir.

Yol masrafı = ( KM x Memur Maaş Katsayısı x Mesafe Katsayısı) + İaşe Bedeli"

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