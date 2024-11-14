Askerlik yol parası ne zaman yatar? PTT'ye başvuru yapılıyor

14 Kasım 2024 14:44 - Güncelleme : 14 Kasım 2024 14:59

Vatani görevini yerine getirecek olan askerler yol parasının hesaplara yatacağı tarihi bekliyor. Askere gidenlerin yol parası PTT'ye başvuru sonrasında kısa süre içerisinde hesaplara geçiyor.

Memur zammı ile ödemeler tamamen değişiyor: Bedelli askerlik ücreti rekor seviyeye çıkacak!

Memur zammı ile ödemeler tamamen değişiyor: Bedelli askerlik ücreti rekor seviyeye çıkacak!

ASKERLİK YOL PARASI NEREDEN, NASIL ALINIR?

Sevkinize ilişkin yol masrafınız sevk evrakını almanızın ardından 3 gün içerisinde PTT'ye aktarılıyor.

PTT başvurusuna yapacağınız başvuruda T.C. kimlik numaranız ile "Asal Ödemeleri" beyan ederek yol paranızı alabilirsiniz.

ASKERLİK YOL ÜCRETİ NE ZAMAN YATAR 2024?

Yol sevk evrakı alınmasının ardından PTT'ye yapılan başvuru sonrasında 3 gün içerisinde yol parası hesaplara yatırılıyor.

ASKERLİK YOL PARASI NEYE GÖRE, NASIL HESAPLANIYOR?

Askeralma Yönetmeliği’nin 102’nci maddesi gereğince Karayolları Genel Müdürlüğü’nün genel ağında yayımlanan mesafe cetveline göre yol parası hesaplanıyor.

Kayıtlı olduğunuz yer ile sevk edildiğiniz yer arasındaki mesafenin

A. 400 kilometreye kadar olan mesafeler için gidilecek mesafenin 1,6 katının,

B. 400 ile 799 kilometre için gidilecek mesafenin 1,4 katının,

C. 800 ile 1200 kilometre için gidilecek mesafenin 1,2 katının,

Ç. 1201 kilometre ve daha fazla olan mesafeler için gidilecek mesafenin,

Güncel memur maaş katsayısı ile çarpılması ile bulunan tutar yol ücreti olarak belirleniyor.

2025 YILINDA BEDELLİ ASKERLİK NE KADAR OLACAK?

Bedelli askerlik 2025 ücreti henüz duyurulmazken enflasyon farkı ve memur maaş zamlarına bağlı olarak fiyatlarda değişikliğe gidilecek.

Ücretlerin yaklaşık 242.555 TL olması bekleniyor. Milli Savunma Bakanlığı net ücreti henüz duyurmadı.