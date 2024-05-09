Askerlik yol ücreti, sevk alındıktan sonra 3 iş günü içerisinde hesaplara yatıyor
Editör: Selçuk Hoş / Kaynak: TGRT Haber
09 May 2024 19:20 - Güncelleme : 09 May 2024 19:33
Askerlik yol ücreti, sevk alındıktan sonra 3 iş günü içerisinde hesaplara yatıyor. Peki, Askerlik yol parası nasıl alınır, ne kadar? İşte detaylar...
Askerlik yol parası, askere giden veya terhis olan er ve erbaşlara verilen bir ödemedir.
Bu ödeme, askerlerin gidecekleri yere olan uzaklığa göre değişkenlik gösterir.
Ücretler, sevk evrakı alındıktan sonra 3 iş günü içerisinde askerlerin hesaplarına yatırılıyor.
Sevk alındıktan sonra askerlik yol ücreti hızlı bir şekilde ödeniyor.
Yol masrafını almak isteyenler herhangi bir PTT şubesine kimlik belgeleriyle başvurması gerekmekte.
Kaynak: TGRT Haber