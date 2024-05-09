Askerlik yol ücreti, sevk alındıktan sonra 3 iş günü içerisinde hesaplara yatıyor

09 May 2024 19:20 - Güncelleme : 09 May 2024 19:33

Askerlik yol parası, askere giden veya terhis olan er ve erbaşlara verilen bir ödemedir.

Bu ödeme, askerlerin gidecekleri yere olan uzaklığa göre değişkenlik gösterir.

Ücretler, sevk evrakı alındıktan sonra 3 iş günü içerisinde askerlerin hesaplarına yatırılıyor.

Sevk alındıktan sonra askerlik yol ücreti hızlı bir şekilde ödeniyor.

Yol masrafını almak isteyenler herhangi bir PTT şubesine kimlik belgeleriyle başvurması gerekmekte.