Aslı Enver ile Engin Akyürek’in başrolde olacağı Kuşatma dizisinin yeni dönemde çıkması bekleniyor

25 Temmuz 2024 14:46 - Güncelleme : 25 Temmuz 2024 14:46

En son Disney+ platformunun Arayış dizisinde başrolünde yer alan Aslı Enver’in Kuşatma dizisinde Engin Akyürek ile partner olması durumunda Adım Farah dizisinde planlanan partnerlik gerçek olacak.

KUŞATMA DİZİSİNDE ASLI ENVER’İN PARTNERİ KİM OLACAK?

Kuşatma dizisinde başrolde yer alacak Aslı Enver’in partnerinin kim olacağına dair net bir bilgi henüz olmamakla beraber Engin Akyürek’e teklif gittiği biliniyor.

KUŞATMA DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Aslı Enver’in Nihal rolünü oynayacağı Kuşatma dizisi; zor bir karakter olan Nihal ve Osman’ın bir yalı yüzünden birbirleriyle güç yarışında oldukları ve kuşatmaya konu olan yalının sarsıcı hikayesini konu ediniyor.

KUŞATMA DİZİSİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Aslı Enver’in başrolde yer alacağı Kuşatma dizisi çekimlerinin Eylül-Ekim ayları arasında başlatılması bekleniyor.

KUŞATMA DİZİSİ NEREDEN İZLENİR?

8 bölümden oluşacak Kuşatma dizisi Netflix platformunda izleyicilerin erişimine açılacak.

ASLI ENVER’İN SON DİZİSİ NEDİR?

Birçok dizi ve filmde yer alan Aslı Enver’in yer aldığı son dizi, Disney+ platformunda yayınlanan Arayış dizisidir.