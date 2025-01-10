Aslı Hünel'in eşi kim, kiminle evli? Düğünü yeniden gündeme geldi

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber

10 Ocak 2025 14:41 - Güncelleme : 10 Ocak 2025 14:47

Gelinim Mutfakta programının sunucusu olan Aslı Hünel uzun yıllar boyunca ekranlarda karşımıza çıktı. Bugün yayınlanan bölümde abisi ile yaşadıklarını anlatırken duygusal anlar yaşadı. Düğün günü akıllara gelirken eşi de merak konusu oldu.

Ekranların sevilen isimlerinden biri olan Aslı Hünel, bugün ekranlara gelen bölümde abisi hakkında konuştu. "İnanın düğün boyunca abimin gelmesini bekledim" sözleri ile gündem oldu. ASLI HÜNEL EŞİ KİM, KİMİNLE EVLİ? Sunucu, 12 Nisan 2018 yılında iş insanı Savaş Fatin Yurtsever ile dünyaevine girdi. Çiftin sosyal medyada paylaştığı fotoğrafları beğeni topluyor. Hayranları ikilinin fotoğraflarının altına güzel dileklerde bulunmayı ihmal etmiyor. Savaş Yurtsever 1975 senesinde doğdu. 1998 senesinde araba markasında satış danışmanı olarak çalışma hayatına başladıktan sonra otomobil firmasında Otomobil Satış Müdürü olarak devam etti. ASLI HÜNEL ÇOCUĞU VAR MI? Güzel bir evlilik yaşayan başarılı ismin şu an çocuğu bulunmuyor. Sıkça Sorulan Sorular Aslı Hünel kaç kez evlendi? Ünlü sunucu 2018 yılında iş insanı Savaş Fatin Yurtsever ile evlendi.