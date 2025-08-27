ASSAN Group'a neden kayyum atandı?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen askeri casusluk soruşturmaları kapsamında, ASSAN Group şirket sahibi Emin Öner ve şirket genel müdürü Gürcan Okumuş gözaltına alındı.

Gözaltına gerekçe olarak ise şu suçlamalar ye aldı:

FETÖ silahlı terör örgütü ile irtibatları ve askeri casusluk faaliyetleri tespit edilmesi kapsamında

Silahlı terör örgütüne üye olma ve

Askeri casusluk.

ASSAN GROUP'A NEDEN KAYYUM ATANDI?

Öte yandan, ASSAN Group altında faaliyet gösteren 10 şirkete Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun(TMSF) kayyum olarak atandığı öğrenildi.

Kayyum atama kararının soruşturma kapsamında alındığı öğrenildi.

Soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği bildirildi.