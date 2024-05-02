Assassin's Creed Mirage 6 Haziran tarihinde 50 dolardan iPhone'larda satışa çıkacak

02 May 2024 15:17 - Güncelleme : 02 May 2024 15:46

Ubisoft tarafından yapılan popüler oyun serisi Assassin's Creed'in son oyunu Mirage'ın mobil platformlara geleceği 2023 yılının Eylül ayında yapılan iPhone 15 etkinliğinde açıklanmıştı.

Ancak oyunun ne zaman mobil platformlara çıkış yapacağı konusunda bir açıklama yapılmamıştı.

Oyun severler tarafından Assassin's Creed Mirage'ın ne zaman çıkacağı ve ne kadar olacağı merak ediliyor.

Assassin's Creed Mirage, 6 Haziran tarihinde iPhone 15 Pro'ya ve M serisi çipe sahip olan iPad'lere çıkış yapacak.

Ubisoft'un yaptığı açıklamaya göre çapraz ilerleme ve kaydetme desteği bulunan oyunun ilk 90 dakikası ücretsiz olacak.

Kullanıcılar oyunu daha fazla deneyimlemek isterse 50 dolar ödemek zorunda kalacaklar.