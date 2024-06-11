Assassin's Creed Shadows fiyatı açıklandı! PC için 1749 TL, Xbox için 2050 TL, PlayStation için ise 1999 TL olarak satışacak çıkacak

11 Haziran 2024 19:24 - Güncelleme : 11 Haziran 2024 17:11

Assassin's Creed serisinin merakla beklenen yeni oyunu Shadows'un fiyatı nihayet açıklandı.

Ubisoft, oyunun PC versiyonunu 1749 TL, Xbox versiyonunu 2050 TL ve PlayStation versiyonunu 1999 TL olarak belirledi.

Oyunun bu fiyatları, serinin hayranları arasında büyük bir heyecanla karşılandı.

Assassin's Creed Shadows, zengin hikayesi ve gelişmiş grafik özellikleriyle dikkat çekiyor.

Ubisoft, oyunculara eşsiz bir deneyim sunmayı hedefliyor.

Oyuncular, bu yeni macerada tarihi mekanlarda gizemli görevler üstlenip düşmanlarını alt etmeye çalışacak.

ASSASSIN'S CREED SHADOWS ÖN SİPARİŞ NE ZAMAN?

Oyunun ön siparişleri de şimdiden başladı.

Ubisoft, oyunun çıkış tarihine kadar daha fazla detay ve tanıtım videosu paylaşacağını duyurdu.