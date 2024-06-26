Assos'ta çıkan yangında alevler Antik Kent'e sıçradı, müdahale devam ediyor

26 Haziran 2024 18:40 - Güncelleme : 26 Haziran 2024 18:41

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, makilik alanda çıkan yangın, Assos Antik Kenti'ne sıçradı.

Yangın, öğle sıralarında başladı ve rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı.

Alevleri fark eden vatandaşlar, durumu hemen orman ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

ASSOS ANTİK KENTİ NEREDE?

Assos, Çanakkale'de yer almaktadır.

Yangının bildirimi üzerine bölgeye çok sayıda hava ve kara aracı sevk edildi.

Ekipler, yangını kontrol altına alabilmek için havadan ve karadan yoğun bir şekilde müdahale ediyor.

Ekipler Antik Kent'in zarar almaması için gerekli önlemleri alıyor.

ASSOS ANTİK KENT'TE YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ MÜ?

Yangın, Assos Antik Kenti'ne ulaştı ve tarihi yapılar için büyük bir tehdit oluşturuyor.

Müdahale hala devam ediyor.

Yangının kontrol altına alınması ve tarihi yapıların korunması için ekiplerin çalışmaları sürüyor.