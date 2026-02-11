Menü Kapat
Aston Villa Brighton nerede izlenir, hangi kanalda? Ferdi Kadıoğlu maç kadrosu ilk 11’inde

Aston Villa Brighton maçı canlı nerede izlenir belli oldu. Aston Villa - Brighton maç kadrosu açıklandı. Premier Lig’de 22.30’da başlayacak Aston Villa - Brighton karşılaşması, üst sıraları yakından ilgilendiren mücadelelerden biri olarak dikkat çekiyor. Birmingham’daki Villa Park’ta oynanacak maçta ev sahibi Aston Villa, ligdeki konumunu korumak isterken Brighton ise deplasmanda puan arayacak. Hakem Peter Bankes’in yöneteceği karşılaşmada iki takım da sahaya önemli isimleriyle çıkacak. Ev sahibi ekip 25 haftalık periyotta topladığı puanlarla ilk üçte yer alırken, konuk Brighton orta sıralardan üst basamaklara yaklaşma fırsatı yakalamak istiyor. Aston Villa Brighton hangi kanalda? İşte Aston Villa Brighton maçı canlı yayın bilgileri…

Aston Villa Brighton nerede izlenir, hangi kanalda? Ferdi Kadıoğlu maç kadrosu ilk 11'inde
Premier Lig’de bu akşam Aston Villa ile Brighton Hove Albion karşı karşıya gelecek. Villa Park’ta oynanacak mücadele saat 22.30’da başlayacak. Mücadelede milli oyuncumuz Ferdi Kadıoğlu maça ilk 11’de başlıyor. İşte maçın yayın detayları…

Aston Villa Brighton nerede izlenir, hangi kanalda? Ferdi Kadıoğlu maç kadrosu ilk 11'inde

Aston Villa Brighton canlı nerede izlenir? Bu akşam Premier Lig'de Aston Villa ile Brighton Hove Albion, Ferdi Kadıoğlu'nun ilk 11'de başlayacağı mücadelede saat 22.30'da Villa Park'ta karşı karşıya gelecek.
Premier Lig'de Aston Villa ile Brighton Hove Albion bu akşam saat 22.30'da Villa Park'ta karşılaşacak.
Milli oyuncumuz Ferdi Kadıoğlu, Brighton formasıyla maça ilk 11'de başlayacak.
Aston Villa 3. sırada yer alırken, Brighton 14. sırada bulunuyor ve son haftalarda galibiyet almakta zorlanıyor.
Mücadele Türkiye'de Bein Sports 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.
Karşılaşmayı hakem Peter Bankes yönetecek.
Ligin ilk yarısında oynanan maçı Aston Villa 4-3 kazanmıştı.
ASTON VİLLA - BRİGHTON PUAN DURUMLARI

Aston Villa, ligde geride kalan 25 maçta 14 galibiyet ve 5 beraberlik alarak 47 puan topladı ve 3. sırada yer aldı. Unai Emery yönetimindeki ekip, sezon boyunca iç sahada aldığı sonuçlarla üst sıralarda kalmayı başardı. Villa Park’ta oynadığı karşılaşmalarda etkili bir performans ortaya koyan Birmingham temsilcisi, Brighton karşısında da puan hanesini artırmak istiyor.

Aston Villa Brighton nerede izlenir, hangi kanalda? Ferdi Kadıoğlu maç kadrosu ilk 11’inde

Brighton ise 25 maçta 7 galibiyet ve 10 beraberlik elde ederek 31 puana ulaştı ve 14. sırada bulunuyor. Son haftalarda galibiyet almakta zorlanan ekip, deplasman performansında da istikrar yakalayamadı. Ligin ilk yarısında iki takım arasında oynanan mücadeleyi Aston Villa 4-3 kazanmıştı.

Aston Villa Brighton nerede izlenir, hangi kanalda? Ferdi Kadıoğlu maç kadrosu ilk 11’inde

ASTON VİLLA - BRİGHTON MAÇ KADROSU

Brighton’da gözler milli oyuncu Ferdi Kadıoğlu’nun üzerinde olacak. Aston Villa - Brighton maç kadrosu ilk 11’ler şöyle:

Brighton: Verbruggen, Veltman, Van Hecke, Dunk, Ferdi Kadıoğlu, Hinshelwood, Baleba, Gross, Gomez, Welbeck, Mitoma

Aston Villa: Martínez, Bogarde, Konsa, Mings, Maatsen, Onana, Luiz, Sancho, Buendía, Rogers, Watkins

Aston Villa Brighton nerede izlenir, hangi kanalda? Ferdi Kadıoğlu maç kadrosu ilk 11’inde

ASTON VİLLA - BRİGHTON NEREDE İZLENİR?

Aston Villa Brighton karşılaşması Birmingham’daki tarihi Villa Park Stadyumu’nda oynanacak. Mücadele saat 22.30’da başlayacak ve hakem Peter Bankes tarafından yönetilecek. Premier Lig takviminde kritik haftalardan birine denk gelen karşılaşma, iki ekip açısından da önemli puan mücadelesine sahne olacak.

Aston Villa Brighton nerede izlenir, hangi kanalda? Ferdi Kadıoğlu maç kadrosu ilk 11’inde

Karşılaşmayı ekran başından takip etmek isteyen futbolseverler için yayın bilgileri de netleşti. Mücadele, Türkiye’de Bein Sports 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Bein Sports kullanıcıları maçı canlı olarak izleyebilecek.

Aston Villa Brighton nerede izlenir, hangi kanalda? Ferdi Kadıoğlu maç kadrosu ilk 11’inde

ASTON VİLLA BRİGHTON HANGİ KANALDA?

Aston Villa ile Brighton arasında oynanacak Premier Lig mücadelesi Bein Sports 2’den canlı yayınlanacak. Karşılaşma saat 22.30’da başlayacak ve futbolseverler maçı ilgili kanal üzerinden takip edebilecek.

Maçı şifresiz yayınlayan yabancı kanallar da belli oldu. Avusturya’da Sky Go, Belçika’da Play Sports 3, Bolivya’da Disney+ Premium Chile, Bulgaristan’da Nova Sport ve Danimarka’da TV3 MAX karşılaşmayı yayınlayacak kanallar arasında yer alıyor.

Aston Villa Brighton nerede izlenir, hangi kanalda? Ferdi Kadıoğlu maç kadrosu ilk 11’inde

Aston Villa Brighton maçını şifresiz veren yabancı kanallar:

Avusturya: Sky Go

Belçika: Play Sports 3

Bolivya: Disney+ Premium Chile

Bulgaristan: Nova Sport

Danimarka: TV3 MAX

