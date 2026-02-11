Aston Villa Brighton nerede izlenir, hangi kanalda? Ferdi Kadıoğlu maç kadrosu ilk 11’inde

Premier Lig’de bu akşam Aston Villa ile Brighton Hove Albion karşı karşıya gelecek. Villa Park’ta oynanacak mücadele saat 22.30’da başlayacak. Mücadelede milli oyuncumuz Ferdi Kadıoğlu maça ilk 11’de başlıyor. İşte maçın yayın detayları…

ASTON VİLLA - BRİGHTON PUAN DURUMLARI

Aston Villa, ligde geride kalan 25 maçta 14 galibiyet ve 5 beraberlik alarak 47 puan topladı ve 3. sırada yer aldı. Unai Emery yönetimindeki ekip, sezon boyunca iç sahada aldığı sonuçlarla üst sıralarda kalmayı başardı. Villa Park’ta oynadığı karşılaşmalarda etkili bir performans ortaya koyan Birmingham temsilcisi, Brighton karşısında da puan hanesini artırmak istiyor.

Brighton ise 25 maçta 7 galibiyet ve 10 beraberlik elde ederek 31 puana ulaştı ve 14. sırada bulunuyor. Son haftalarda galibiyet almakta zorlanan ekip, deplasman performansında da istikrar yakalayamadı. Ligin ilk yarısında iki takım arasında oynanan mücadeleyi Aston Villa 4-3 kazanmıştı.

ASTON VİLLA - BRİGHTON MAÇ KADROSU

Brighton’da gözler milli oyuncu Ferdi Kadıoğlu’nun üzerinde olacak. Aston Villa - Brighton maç kadrosu ilk 11’ler şöyle:

Brighton: Verbruggen, Veltman, Van Hecke, Dunk, Ferdi Kadıoğlu, Hinshelwood, Baleba, Gross, Gomez, Welbeck, Mitoma

Aston Villa: Martínez, Bogarde, Konsa, Mings, Maatsen, Onana, Luiz, Sancho, Buendía, Rogers, Watkins

ASTON VİLLA - BRİGHTON NEREDE İZLENİR?

Aston Villa Brighton karşılaşması Birmingham’daki tarihi Villa Park Stadyumu’nda oynanacak. Mücadele saat 22.30’da başlayacak ve hakem Peter Bankes tarafından yönetilecek. Premier Lig takviminde kritik haftalardan birine denk gelen karşılaşma, iki ekip açısından da önemli puan mücadelesine sahne olacak.

Karşılaşmayı ekran başından takip etmek isteyen futbolseverler için yayın bilgileri de netleşti. Mücadele, Türkiye’de Bein Sports 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Bein Sports kullanıcıları maçı canlı olarak izleyebilecek.

ASTON VİLLA BRİGHTON HANGİ KANALDA?

Aston Villa ile Brighton arasında oynanacak Premier Lig mücadelesi Bein Sports 2’den canlı yayınlanacak. Karşılaşma saat 22.30’da başlayacak ve futbolseverler maçı ilgili kanal üzerinden takip edebilecek.

Maçı şifresiz yayınlayan yabancı kanallar da belli oldu. Avusturya’da Sky Go, Belçika’da Play Sports 3, Bolivya’da Disney+ Premium Chile, Bulgaristan’da Nova Sport ve Danimarka’da TV3 MAX karşılaşmayı yayınlayacak kanallar arasında yer alıyor.

Aston Villa Brighton maçını şifresiz veren yabancı kanallar:

Avusturya: Sky Go

Belçika: Play Sports 3

Bolivya: Disney+ Premium Chile

Bulgaristan: Nova Sport

Danimarka: TV3 MAX