Aston Villa - Leicester City maçının hangi kanalda yayınlandığı belli oldu

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber

04 Ocak 2025 17:17 - Güncelleme : 04 Ocak 2025 17:23

Futbolseverlerin yakından takip ettiği İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 4 Ocak maç takvimine göre bu akşam birçok müsabaka oynanacak.

Premier Lig​'de şampiyonluk yarışı sürüyor. Bu akşamın maç programına göre Aston Villa​ ile Leicester City​ mücadele edecek. Müsabakayı canlı olarak izlemek isteyenler yayınlandığı kanalı ve saati araştırıyor. ASTON VİLLA - LEİCESTER CİTY MAÇI HANGİ KANALDA? Premier Lig'de bugün oynanacak olan karşılaşma Bein Sports Max 2, beIN Sports Tod TV ekranlarından canlı olarak izlenebilecek. Müsabaka bugün 18.00'de başlayacak. ASTON VİLLA - LEİCESTER CİTY CANLI NEREDEN İZLENİR? Bu akşam oynanacak olan müsabaka Bein Sports Max 2, beIN Sports Tod TV ekranlarından takip edilebilecek. Premier Lig'de bu akşam oynanacak olan karşılaşmalar ve kanalları şöyle: 15:30 | Tottenham - Newcastle | Bein Sports 3 | beIN Sports Tod TV

18:00 | Aston Villa - Leicester City | Bein Sports Max 2 | beIN Sports Tod TV

18:00 | Bournemouth - Everton | beIN Sports Tod TV | Bein Sports beIN Connect

18:00 | Crystal Palace - Chelsea | Bein Sports 3 | beIN Sports Tod TV

18:00 | Manchester City - West Ham | Bein Sports 4 | beIN Sports Tod TV

18:00 | Southampton - Brentford | beIN Sports Tod TV | Bein Sports beIN Connect

20:30 | Brighton - Arsenal | Bein Sports 3 | beIN Sports Tod TV İlgili Haberler Berat Özdemir ve Miguel Crespo Galatasaray maçında yok Galatasaray maçı nereden canlı izlenir? Süper Lig’de bu akşam Göztepe ile karşılaşacak