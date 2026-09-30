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Editor
 | TGRT Haber
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
30.09.2026
saat ikonu 18:38
|
GÜNCELLEME:
30.09.2026
saat ikonu 18:40

ASTOR hisse neden düşüyor? Son 3 günü taban seviyede kapattı

ASTOR neden düşüyor bugün taban serisinin devam etmesinin ardından yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Astor Enerji hisselerinde son günlerde yaşanan sert hareketlilik yatırımcıların gündeminde yer alırken, şirket sahibi Feridun Geçgel hakkında yürütülen soruşturma kapsamında yeni bir gelişme yaşandı. ABD’den İstanbul’a giriş yapmak üzere limana gelen Geçgel’in pasaportuna mahkeme kararı doğrultusunda el konulduğu ve hakkında yurt dışına çıkış yasağı bulunduğunun belirlendiği öğrenildi. ASTOR hissesindeki son günlerdeki fiyat hareketleri, şirket ve bazı fonlara ilişkin alınan kararların ardından yakından takip edilmekte. ASTOR hisse neden düşüyor? İşte ASTOR hisse son dakika son haberler…

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Editor
 TGRT Haber
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ASTOR hisse neden düşüyor? Son 3 günü taban seviyede kapattı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
30.09.2026
saat ikonu 18:38
|
GÜNCELLEME:
30.09.2026
saat ikonu 18:40

Astor Enerji hisselerinde 30 Eylül 2026 tarihinde de sert düşüş yaşanırken, şirket sahibi Feridun Geçgel hakkında yürütülen soruşturma kapsamında yeni bir gelişme yaşandı. Geçgel’in 29 Eylül akşamı ABD’den ’a giriş yapmak üzere limana geldiği ve yapılan kontrolde hakkında yurt dışına çıkış yasağı bulunduğunun belirlendiği öğrenildi. ASTOR hisse neden düştü, niye düşüyor? Detaylar…

ASTOR HİSSE NE OLDU?

Feridun Geçgel, 29 Eylül saat 18.38 sıralarında ABD’den İstanbul’a giriş yapmak üzere limana geldi. Yapılan kontrolde Geçgel hakkında, 26 Eylül tarihli soruşturma dosya kararı kapsamında yurt dışına çıkış yasağı bulunduğu belirlendi. Mahkeme kararı doğrultusunda Geçgel’in pasaportuna el konulurken, kendisine gerekli tebliğin yapıldığı öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturması kapsamında Geçgel ailesi ve çok sayıda kişi ile kuruluşun malvarlıklarına 27 Eylül 2026 tarihinde tedbir konulduğu duyuruldu. Aynı gece Sermaye Piyasası Kurulunun yeni değerlendirmeleri sonucunda şirket ve bazı fonlar üzerindeki tedbirler ile sermaye piyasası araçlarına ilişkin dondurma kararları kaldırıldı. Astor Enerji ise KAP ve kamuoyu açıklamalarında ticari faaliyetlerinin kesintisiz sürdüğünü ve yargı sürecini yakından takip ettiğini duyurdu.

ASTOR hisse neden düşüyor? Son 3 günü taban seviyede kapattı

ASTOR hissesinde de soruşturma sürecinin ardından sert fiyat hareketleri yaşandı. 25 Eylül kapanışında 261,25 TL olan hisse, 28 Eylül'de yüzde 9,97 düşüşle 235,20 TL'ye geriledi. 29 Eylül'de ise yüzde 9,99'luk düşüşle 211,70 TL seviyesine indi. İki işlem günündeki kayıp yaklaşık yüzde 19'a ulaşırken, şirketin piyasa değerinden yaklaşık 49,45 milyar TL silindi. 30 Eylül'de de düşüş devam etti ve hisse yüzde 9,97 gerileyerek 190,60 TL civarında işlem gördü.

ASTOR hisse neden düşüyor? Son 3 günü taban seviyede kapattı

 

ASTOR HİSSE NEDEN DÜŞÜYOR?

ASTOR hisselerindeki son sert düşüşün temel nedeni, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen sermaye piyasası ve fon soruşturması oldu. Soruşturma kapsamında Astor Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Feridun Geçgel, kardeşi ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili Enver Geçgel ile Feridun Geçgel’in oğlu Yusuf Geçgel’in de bulunduğu isimler hakkında işlem yürütülüyor. Soruşturmada bazı yatırım fonlarında hisse biriktirme, fiyat şişirme, malvarlığı değerlerini aklama ve Sermaye Piyasası Kanunu’na aykırılık iddiaları bulunuyor.

ASTOR hisse neden düşüyor? Son 3 günü taban seviyede kapattı

Soruşturma kapsamında 27 Eylül'de Geçgel ailesi ile çok sayıda kişi ve kuruluşun malvarlıklarına tedbir konulmasının ardından, SPK'nın yeni değerlendirmeleri sonucunda şirket ve bazı fonlar üzerindeki tedbirler ile sermaye piyasası araçlarına ilişkin dondurma kararları aynı gece kaldırıldı. Astor Enerji, Pazartesi günü yaptığı açıklamada tüm faaliyetlerini Türk yasalarına, Rekabet Kurumu yönetmeliklerine ve kurumsal yönetim ilkelerine uygun şekilde yürüttüğünü belirtti. Şirket ayrıca varlık dondurma işlemlerinin kaldırılmasının ardından faaliyetlerinin kesintisiz devam ettiğini açıkladı.

ASTOR hisse neden düşüyor? Son 3 günü taban seviyede kapattı

Astor Enerji ayrıca SPK tarafından tasfiye edilen üç fonda yaklaşık 376,6 milyon TL, diğer ifadeyle 7,7 milyon dolar değerinde yatırımı bulunduğunu açıkladı. Şirketin 2025 yılında 35,3 milyar TL gelir elde ettiği, ihracatın toplam gelirin yüzde 40'ını oluşturduğu ve satışların 100'den fazla ülkeye yayıldığı bildirildi. Astor Enerji, 2026 yılının ilk altı ayında ise 19,2 milyar TL gelir açıkladı.

endeksi de 30 Eylül'de günü yüzde 2,79 düşüşle tamamladı.

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#İstanbul
#BIST 100
#Feridun Geçgel
#Astor Enerji
#Sermaye Piyasası Kurulunun
#Aktüel
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