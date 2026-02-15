ATA AÖF 2026 bütünleme soruları ve cevapları yayımlandı mı nereden bakılır?

ATA AÖF Bütünleme sınavı dün 09.30 ve 14.00 saatlerinde iki oturum halinde yapıldı.

Bugün 09.30'da başlayan oturumla birlikte bütünleme sınavları tamamlandı.

Sınav sona erdikten sonra ise öğrenciler, soru kitapçığı ve cevap anahtarı için araştırma yapmaya başladı.

14-15 Şubat ATA AÖF bütünleme sınavı soruları ve cevapları yayımlandı.

ATA AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınav sorularına ÖYS'den (Öğrenme Yönetim Sistemi) 18 Şubat 2026 Çarşamba günü saat 13.00'a kadar itiraz edebilirsiniz.

ATA AÖF sınav sonuçlarının 15 gün içinde açıklanması bekleniyor.