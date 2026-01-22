ATA AÖF 2026 sınav giriş belgesi açıklandı mı? Bütünleme sınav tarihleri

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
2025-2026 Eğitim yılının ATA AÖF Güz Dönemi vize ve final sınavları sona erdi.
Devamında ise ATA AÖF bütünleme sınavı gündeme taşındı.
Akademik takvimde yer alan ATA AÖF bütünleme sınavı tarihleri ardından sınav yerleriyle ilgili sorular araştırılmaya başladı.
ATA AÖF bütünleme sınavı giriş belgeleri henüz ilan edilmedi.
Bütünleme sınav tarihleri ise şöyle: